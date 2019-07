Tabu-Bereiche auf Hohennauener-Ferchesarer See gefordert

Manuela Bohm

Hohennauen (MOZ) Eine gute Meldung verkündeten kürzlich einige Vertreter aus dem Amt Rhinow und der Gemeinde Seeblick: Der Sternenpark Westhavelland sei ein touristischer Erfolg. Menschen die in Ruhe den Nachthimmel betrachten und Erscheinungen wohl mit Begeisterung beobachten, sind sicher nicht ausschließlich in der Nacht aktiv, sondern wollen, und das sollen sie auch, am Tage die Region der Unteren Havel entdecken und genießen. Am Hohennauener-Ferchesarer See sprachen Kommunalvertreter gegenüber dem geladenen Chef der Staatskanzlei, Martin Gorholt (SPD), bestehende Missstände an.

"Immer mehr Boote kommen auf den See, doch die Besitzer können nicht davon ausgehen, gleichzeitig einen Rechtsanspruch auf einen Steg zu haben", sprach Hagen Roßmann, Mitglied der Gemeindevertretung Seeblick, vor Ort ein Problem an: Der Nutzungsdruck auf den See steige. Es brauche Tabu-Bereiche, wohin kein Boot gelangen sollte, zudem sollte der Uferbereich nicht weiter mit Stegen zerstückelt werden, so Roßmann. Eine Marina unweit des Sees bzw. ein Sammelsteg mit Plätzen könnte dem entgegen wirken.

In eine andere Richtung äußerte sich Ulf Gottwald, Bürgermeister in der Gemeinde Seeblick. Er bezweifelt, dass alle Fäkalien, Abwässer und auch der beispielsweise auf Hausbooten anfallende Müll ordnungsgerecht entsorgt wird.

"Die Anbieter bringen jedes Jahr mehr Boote ins Wasser, aber die entsprechende Infrastruktur wird nicht daran angepasst", bemängelte auch Roßmann. Den Ausbau der Infrastruktur mit Bootstankstelle und Steganlagen sieht er an "vorbelasteten" Stellen als sinnvoll. Dann würden wohl weniger Bootsfahrer an sensiblen Stellen halten. Solche "vorbelasteten" Stellen sieht er in der Gemarkung der Gemeinde Milower Land und in Albertsheim, einem winzigen, an der Havel gelegenen Teil Rathenows. Nur die Entwicklung stocke.

Das zweite Problem, welches zum Thema Tourismus an und auf dem Hohennauener-Ferchesarer See angesprochen wurde, betrifft den Konflikt von Ruhesuchenden mit jenen, die mit ihren Motorbooten schnell fahren und Spaß haben wollen. "Die Last der Motorboote gehe zu 99 Prozent auf Anwohner und Touristen", so Roßmann. Bei dem entstehenden Krach sei von einem Naturgenuss kaum mehr die Rede. Den könnte es beispielsweise durch muskelbetriebene Boote geben. Am See und am Havelufer des Amtes Rhinow, zudem die Gemeinde Seeblick zählt, sind bereits mehrere Anbieter aktiv.

Um der Lärmbelästigung durch Bootsmotoren entgegen zu wirken, machte Hagen Roßmann einen anderen Vorschlag: Die Befahrung des Sees nur mit Elektromotoren zu erlauben. "Ich setze auf das Pferd Elektromobilität. Der See würde als Erholungsgebiet ruhiger für die Nutzer in Muskelkraft werden. Touristisch würden wir hier einen Akzent setzen und ein Signal im Land Brandenburg", so Roßmann. Jeder Nutzer müsse sich an geltende Spielregeln halten. Doch die Einschränkung, den See nur mit Elektrobooten befahren zu dürfen, müssten auch von den weiteren Anrainern getragen werden.

Jegliche Bemühungen, es allen recht zu machen, verlaufen ohnehin buchstäblich im Sande. Denn es mangelt an Wasser. Der zweite trockene Sommer nach 2018 führt erneut zu niedrigen bis sehr niedrigen Wasserständen. "Fällt der Kanal zum Hohennauener-Ferchesarer See flach, kommt keiner von der Havel in den See, keiner vom See zur Havel", fasste Amtsdirektor Jens Aasmann (SPD) das Problem zusammen. Gottwald vermutet Probleme in der Steuerung der Wehranlagen: "So schnell wie wir hier teils Wasser bekommen, ist es auch wieder abgeflossen."

Aasmann weiß, dass die Alu-Nadeln am Nadelwehr in Grütz kaum abzudichten sind, das Wasser abfließt, obwohl das gesamte Wehr geschlossen ist. Neben dem, auch in diesem Jahr wieder, fehlenden Wasser, kämpfen die Hohennauner mit Versandung ihres Gemeindestegs. Dieser kann derzeit nur zum Teil genutzt werden. Jeder Eingriff müsste erst mit Naturschützern besprochen werden. Einige Pflegemaßnahmen am Steg würden gar Ausgleichsmaßnahmen nach sich ziehen. Martin Gorholt empfand das als nicht nachvollziehbar: "Das geht nicht, wenn ein alter Zustand hergestellt wird - dafür Ausgleichmaßnahmen zu verlangen." Er empfahl den Seeblickern, feste Regeln und Zeitpunkte zum Ausbaggern und Freischneiden der Steganlagen auf mehrere Jahren entsprechend abzusprechen.