Parteimitglied seit 70 Jahren

Simone Weber

Rathenow Für Gerda Büge stand ein ganz seltenes Jubiläum an. Vor 70 Jahren trat die gebürtige Rathenowerin in den Stadtverband der CDU ein. Dies feierte sie gemeinsam anlässlich des monatlichen Treffens der Rathenower Seniorenunion am Dienstag voriger Woche.

"Ehrenamt ist unbezahlbar. Auf Gerda Büge war immer Verlass", lobte Andreas Gensicke (Jahrgang 1970), der es auf gerade mal 21 Jahre CDU-Mitgliedschaft bringt. "Sie engagiert sich mehr als ein Leben lang politisch ehrenamtlich als Mitglied der CDU." Der Vorsitzende des Stadtverbands der Partei ist auch Mitglied der Seniorenunion. Er gratulierte der Jubilarin und überbrachte die Glückwünsche der CDU-Bundesvorsitzenden, gemeinsam mit einer Ehrenmedaille als Geschenk.

"Ohne den vorbildlichen Einsatz von Mitgliedern wie Ihnen über die letzten sieben Jahrzehnte wäre die Erfolgsgeschichte der CDU seit ihrer Gründung 1945 nicht möglich gewesen", heißt es im Schreiben von Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer. "Daher sage ich Ihnen an dieser Stelle meinen persönlichen Dank für Ihre Treue und Verbundenheit zur CDU Deutschlands. Sie haben sich damit um unsere Partei und das Vaterland verdient gemacht."

Am 7. März 2019 hatte Gerda Büge ihren 90. Geburtstag gefeiert. Mit gerade mal 20 war sie der CDU beigetreten. "1949 hatte ich gerade meine dreijährige Lehre zur Verwaltungsangestellten abgeschlossen, als die SED eine landesweite Werbeaktion zur Gewinnung von Neumitgliedern startete und auch mich fragte. Christlich erzogen wollte ich aber nicht in die SED, und für mich gab es so keine andere Alternative als die CDU."

Gerda Büge war die erste in ihrer Familie, die sich in einer Partei engagierte. Vier Jahre zuvor, im Juni 1945, war die Christlich Demokratische Union in der Sowjetischen Besatzungszone gegründet und zugelassen worden. Sie gehörte wie alle anderen DDR-Parteien zum sogenannten Demokratischen Block, den die CDU erst im Dezember 1989 verließ. Am 1. Oktober 1990 erfolgte die Fusion mit der West-CDU. Fortan war Helmut Kohl auch Gerda Büges Parteichef.

Ab 1970 hatte sie als Sekretärin der CDU-Kreisgeschäftsstelle gearbeitet, die sich damals in der Rathenower Schopenhauerstraße befand. 1989 ging sie in den beruflichen Ruhestand und engagierte sich in der Partei ehrenamtlich weiter. Zu den Gratulanten am Stammtisch der Seniorenunion gehörte auch dessen Rathenower Vorsitzende, Gerda Krämer. Die 91-Jährige trat erst vor 19 Jahren in die CDU ein. Gemeinsam stießen die sechs anwesenden der insgesamt neun Frauen, darunter auch die mit 82 Jahren Jüngste in der Runde, mit einem Glas Sekt an.