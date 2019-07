Grillfest in Zühlsdorf endet mit Brand und Festnahme

Volkmar Ernst

Zühlsdorf (MOZ) Wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung hat die Polizei einen 42-Jährigen am frühen Montag in Haft genommen. Vorgeworfen wird ihm, im Wohnzimmer eines Blockhauses in der Elisabethstraße in Zühlsdorf ein Feuer entfacht zu haben. Das bestätigte Polizeisprecherin Dörte Röhrs auf Nachfrage. Warum, ist bislang noch ungeklärt.

Eine Bewohnerin des Hauses hatte die Zühlsdorfer Feuerwehr am Sonntag um 23.50 Uhr alarmiert. Als dieFeuerwehrleute eintrafen, kamen ihnen vier Personen entgegen. Das Gebäude war völlig verraucht. Ein Trupp unter Atemschutz sicherte und untersuchte das Haus. Das Feuer war inzwischen von selbst erloschen. Eine 34-jährige Frau kam mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus.

Da drei Personen den vierten Mitstreiter der Brandstiftung bezichtigten, wurde die Polizei alarmiert und der Mann den Beamten übergeben. Die polizeilichen Untersuchungen laufen. Nach bisherigen Angaben kennen sich die vier Personen und haben am Sonntag gemeinsam vor dem Haus gegrillt. Drei gingen dann zu Bett, der 42-Jährige blieballein zurück und soll dann im Wohnzimmer gezündelt haben. Eine Frau bemerkte den Rauch, weckte die Mitbewohner und rief die Feuerwehr. Da durch das Feuer Personen hätten verletzt werden können, wird zum Verdacht der schweren Brandstiftung ermittelt. Derzeit laufen die Untersuchungen vor Ort, parallel werden die Zeugen befragt, so Dörte Röhrs weiter.

Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen noch keine Angaben vor, doch ist das Haus weiter bewohnbar.