Letschiner hoffen auf schnelles Internet

Doris Steinkraus

Ortwig (MOZ) Anstehen heißt es für viele an diesem Vormittag in Ortwig. Am Feuerwehrgerätehaus künden schon von weitem Banner und Fahrzeuge mit Logo, worum es geht – um schnelles Internet. Die Bürger der Gemeinde Letschin haben Post von den Stadtwerken Schwedt erhalten. "Die sah erst mal aus wie Werbung", sagt Elke Bublitz. Manch einer habe das gleich weggeworfen. Der neue Ortsbeirat von Ortwig, zu dem sie sowie Ortsvorsteherin Evelyn Miethke und Sigried Roscher gehören, habe erst einmal einen eigenen Info-Brief verfasst und an alle Haushalte verteilt. "Viele wissen nicht, dass sie jetzt reagieren müssen, sonst bekommen sie keinen kostenfreien Hausanschluss mit Glasfaserkabeln", macht sie deutlich. Im Brief hat der Ortsbeirat das erläutert und dringend auf den Beratungstermin an diesem Sonnabend hingewiesen.

Fristen für Antragstellung

Es kommen nicht nur Ortwiger, sondern auch Kienitzer und Groß Neuendorfer. Lars Freundt, Kevin Schröder, Grit Haase und Kathleen Zühlke von den Stadtwerken haben viel zu erklären. Letschin ist in mehrere Gebiete aufgeteilt. Die Ortsteile werden nacheinander "bearbeitet", einige Bereiche auch erst im Herbst, wie etwa Kienitz. Zunächst geht es nur darum, einen Antrag zu stellen. Dafür gibt es eine Frist, die in besagten Briefen auch genannt ist. Viele überlesen das jedoch, wissen die Berater. Sie nehmen Anträge entgegen, erklären viel. Zum Beispiel, dass mit dem Antrag auf einen Hausanschluss keinerlei Kosten entstehen. Die Bürger können später entscheiden, ob sie einen Leistungsvertrag mit den Stadtwerken, die im Auftrag der Ediscom agiert, abschließen. Doch dies ist dann der zweite Schritt. Wer einen Antrag auf Hausanschluss gestellt hat, bekommt Post von den Stadtwerken, in der erklärt wird, wie es weitergeht.

Eingeschränkte Förderfähigkeit

In Ortwig zeigt sich allerdings noch ein ganz anderes Problem: Harald Karaschewski ist aus Groß Neuendorf gekommen. Für ihn und andere Nachbarn hatten die Berater eine ernüchternde Information: Liegt in einem Ort laut Daten der derzeitigen Netzbetreiber eine 50-MB-Leitung an, fällt die Gemeinde – manchmal sind es auch nur Straßenzüge – nicht ins Fördergebiet. Das besteht nur dort, wo weniger als 30 MB anliegen. "Bei uns sollen 50 MB anliegen, aber die kommen überhaupt nicht an, es sind immer unter 30", weiß Karaschewski. Diese Situation gibt es auch in anderen Orten. Anträge von Bürgern aus solchen Bereichen werden nicht angenommen. Die Berater geben lediglich den Tipp, sich an die Verwaltung zu wenden. Möglicherweise muss noch einmal das Fördergebiet überarbeitet werden. Verwiesen wird auch auf das Info-Telefon, wo Bürger ihre Fragen loswerden können.

Info-Tel. 03332 449449, www.glasfaserausbau.stadtwerke-schwedt.de