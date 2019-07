"Moor allein reicht nicht aus"

Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Ilka Krüger (41) ist seit einem Jahr Geschäftsführerin der Bad Freienwalde Tourismus GmbH. Sie hat eine Fülle von Aufgaben übernommen. Zugleich kämpft die Stadt um die Erhaltung des Kurstadt-Status.

Frau Krüger, was reizt Sie an der Aufgabe, die Geschicke einer städtischen GmbH zu leiten?

Ich liebe die Herausforderung. Ganz bewusst habe ich mich für die Rückkehr in meine Heimatstadt entschieden. Deren weitere touristische Erschließung ist mir ein Herzensbedürfnis. Deshalb möchte ich auch die Gelegenheit nutzen, mich bei all denen zu bedanken, die mich auf diesem Weg unterstützen. So mancher Stolperstein liegt noch vor uns…

Was ist Ihnen in diesem Jahr besonders gut gelungen?

Innerbetrieblich ist es mir gelungen, mithilfe meiner hochmotivierten und kreativen Mitarbeiter ein Team auf die Beine zu stellen, dass erfolgreich sowohl die GmbH als auch die touristische Entwicklung voranbringt. Wir haben die Strukturen optimieren können. Die Aufgabenbereiche, welche die Tourismus GmbH abdeckt, sind sehr vielfältig und wachsen ständig. Die Zuschüsse und der Personalbestand verlaufen dazu leider nicht proportional.

Welche neuen Ideen konnten Sie umsetzen?

Wir haben Produkte rund ums Moor eingeführt, die wir ständig erweitern. Aus der Region kommen Moorbier, Schokolade mit Bad Freienwalder Motiven sowie Liköre und Brände. Wir haben es geschafft, das Fontane-Jahr für die Stadt zu nutzen. Dies gipfelte in der Neueröffnung des Fontanehauses, mit dem wir uns auch in überregionalen Medien Gehör verschafft haben. Seit der Eröffnung am 17. Mai, können wir dort etwa 1500 Besucher verzeichnen – mit besserer Ausschilderung und der Wasserspielstation wären sicher noch mehr zu erreichen. Auch der Oderbus fährt langsam an. Ich freue mich aber auch über kleine Dinge wie den Torhausplatz und den Audio Guide, der um einen Kinder-Guide erweitert werden soll. Es erfüllt mich schon ein wenig mit Stolz, dass mir viele Freienwalder Bürger bestätigen auf einem guten Weg zu sein.

Und wie sieht es bei den Festen aus?

Wir hatten sehr erfolgreiche Feste wie das Altstadtfest, das sehr gut besucht war, das Bahnhofsfest, erstmals wieder mit Tanz in den Mai. Den Bereich Event entwickeln wir ständig weiter und denken dabei auch an unsere Jüngsten. So haben wir Kooperationsverträge mit den beiden Grundschulen der Kernstadt abgeschlossen.

Warum ausgerechnet mit Kindern?

Wenn unsere Kinder ihre Heimat erleben, können sie sich besser mit ihr identifizieren. Denn: Nur was man kennt und versteht, wird man lieben und schützen. Und lachende Kindergesichter sind das beste Aushängeschild für die Region.

Der Tourismus GmbH wird vorgeworfen, sie sei ein reiner Zuschussbetrieb?

Das stimmt schon deshalb nicht, weil wir da wo wir können, uns auch durch eigene Einnahmen finanzieren. Die Tourismus GmbH ist von der Stadt gegründet worden, um in einer wirtschaftlichen Betriebsform die Tourismusentwicklung unserer Stadt zu befördern. Wir sind zuständig für Stadtmarketing, Öffentlichkeitsarbeit, organisieren Stadtfeste, sind Dienstleister für Gäste und zunehmend auch Einheimische. Wir verbessern damit die Lebensqualität. Das heißt, wir geben in dem Maß, wie die Stadt uns Mittel zur Verfügung stellt, Impulse, die die touristische Entwicklung vorantreiben. Der Gewinn der hieraus entsteht fließt nicht zuletzt in Form von Steuereinnahmen an die Stadt zurück.

Wo sehen Sie Probleme?

Wir können nur so schnell und effizient arbeiten wie wir von den politischen Entscheidungsträgern unterstützt werden. Unser Auftrag ist die Zukunft zu gestalten. Ich werbe deshalb auch dafür, nicht an überkommenen Strukturen festzuhalten, die uns dabei blockieren.

Welche Rolle spielt das Moor in der Zukunft?

Moor an sich reicht nicht aus, das haben auch andere Kurorte. Wir brauchen daher zusätzlich ein Alleinstellungsmerkmal, das uns von anderen abhebt. Dies ist nicht der historische Stadtkern. Die Tourismus GmbH arbeitet intensiv an der Profilierung der Stadt, wobei die Eckpfeiler Familie, Erlebnis, Naturtourismus, Aktivurlaub und natürlich die gesundheitstouristischen Angebote eine Rolle spielen. Deshalb möchten wir auch im nächsten Jahr drei neue Wanderwege mit Erlebnisstationen präsentieren. Dabei hoffe ich sehr auf die Unterstützung des neu gewählten Stadtparlaments.