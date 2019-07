Viele Fragen an den SPD-Chef

Uwe Spranger

Altlandsberg (MOZ) Ich war etwas unruhig. Es sind Ferien und wir haben vorher nicht viel Werbung gemacht", gestand Ravindra Gujjula. Der SPD-Politiker will in dem von Altlandsberg bis Wriezen und Bad Freienwalde reichenden Wahlkreis 33 das Direktmandat holen und wird im Ringen darum wie auch die anderen sozialdemokratischen Kandidaten vom Regierungschef unterstützt.

Mit den rund 120 Zuhörern in der Schlosskirche, die ursprünglich geplante Freiluftveranstaltung war wegen Regens am Tag nach innen verlegt worden, war der Gastgeber ganz zufrieden. Auch der Ministerpräsident, der auf die Minute pünktlich von der Eröffnung des Frankfurter Stadtfestes nach Altlandsberg kam. Er hatte zunächst eine Viertelstunde Zeit, seine Ziele zu umreißen, nannte etwa gute und kostenfreie Bildung oder Verbesserung der Infrastruktur und des öffentlichen Nahverkehrs insbesondere auf der Schiene, ebenso den Klimaschutz, den man mit der wirtschaftlichen Entwicklung verbinden müsse und könne.

Sein abschließender Appell, am 1. September demokratische Parteien zu wählen, damit von Brandenburg ein positives Signal ausgehe und nicht einen Stempel aufgedrückt bekommt, den es nicht verdient, dürfte bei den Zuhörern überflüssig gewesen sein, denn anders Denkende waren im Raum nicht auszumachen. Das Gros der Zuhörer waren augenscheinlich SPD-Mitglieder oder -Anhänger, dazu auch einige Linke oder CDU-Wähler.

Viele nutzten die Gelegenheit, bei Fragerunden Dinge anzusprechen. Bei der ersten mit einer Auswahl schriftlich eingereichter Fragen reichte das Spektrum vom Rentensystem über Kita-Gebühren und Russland-Sanktionen bis zu Brandenburger Schritten gegen den Klimawandel. Klar sprach sich Woidke gegen die geplante CO2-Steuer aus, weil es für viele der rund 350 000 Pendler in Brandenburg derzeit keine Alternative zum Auto gebe.

Altlandsbergs Schulrektorin Heidelind Uhlig mahnte Fördermittel für die Schulträger für Investitionen an und "gerechte" Schülerbeförderungskosten. Mit der eher pauschalen Antwort, das Land werde weiter unterstützen und habe ja die Kommunalfinanzen verbessert, war sie nicht zufrieden. Sie werde Woidke beim Wort nehmen und mit dem Bürgermeister in Potsdam nachhaken, kündigte sie angesichts der Tatsache an, dass die Stadt bislang für ihren dringend nötigen Schulerweiterungsbau keine Zuschüsse bekommen hat.

Über Busverbindung diskutiert

Viel Zeit nahm sich Woidke im Anschluss für Gespräche an den Tischen, bei denen es unter anderem um Bildungsinhalte, Schulstrukturen, einen künftigen Seniorenbeauftragten, die Sicherheit der Energieversorgung und die Landwirtschaft ging. Für einige Probleme wurden direkte Kontakte mit seinem Büro verabredet, um andere, die den Landkreis betreffen, will sich Gujjula als Kreistagsabgeordneter kümmern. Zum Beispiel in Sachen Gebührenerhöhung bei der Kreismusikschule, die Elternvertreter Frank Tischendorf monierte. Diskutiert wurden auch Altlandsbergs Busanbindung ans Berliner S- und U-Bahn-Netz und der Vorschlag eines 365-Euro-Jahrestickets für den Tarifbereich Berlin.

Kritik gab es, dass es bei der Förderung frühkindlicher Bildung meist nur um Kitas gehe und nicht um Tagesmütter. Altlandsberger berichteten, dass sie nach den vom Kreis festgelegten Sätzen unter Mindestlohn lägen, für Essen pro Tag maximal 1,70 Euro kassieren dürfen. Man habe 25 000 Euro investiert und ganze 500 Euro Zuschuss bekommen.

Karin Eisold vom Strausberger Fontane-Gymnasium lud Woidke ins Politikcafé der Schule ein. "Ich wollte ihn persönlich kennenlernen. Für die Wahlentscheidung war der Abend nicht wichtig", sagte sie. Das dürfte wohl bei vielen Gäste zutreffen.