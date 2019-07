Kahlisch mit dem Test zufrieden

Yasmine Nießner

Rathenow Den zweiten Testspielsieg feierte der FSV Optik am Samstag. Gegen den Berlinligisten SFC Stern 1900 gab es ein 5:1. Nach dem Spiel gab Optik-Trainer Ingo Kahlisch die Verpflichtung zweier weiterer Akteure bekannt.

Am Vormittag stand zunächst eine weitere Übungseinheit auf dem Programm. Auf die große Waldrunde gingen aber nur Süleyman Kapan, Emre Turan und Leon Hellwig, die noch Trainingsrückstand hatten. Alle anderen hatten ihren Spaß bei Staffelspielen. Insgesamt waren 19 Kicker dabei, neben Benny Wilcke und Robin Techie-Menson fehlte noch Caner Özcin, den der Magen-Darm-Virus nun leider ernsthaft erwischt hat.Am Nachmittag gab es also die Partie gegen die zwei Klassen tiefer spielenden Gäste aus Steglitz. In der Startelf standen nur noch zwei Probanden, beide machten ihre Sache ordentlich. Mindestens 20 Minuten lang war es ziemlich ausgeglichen. Die Berliner hatten mehrere gute Spielzüge, wurden in Tornähe aber Meter für Meter ungefährlicher.

Bei den Rathenowern stimmte anfangs die Zuordnung hinten nicht und vorn rannte man sich gegen kompromißlose Sterne immer wieder fest. Positiv: Die Ecken brachten jedes Mal Gefahr. Emre Turan und Leon Hellwig verfehlten noch das Ziel, Yavuz Aydogdu war mit einem schulbuchmäßigen Kopfball nach dem dritten dieser Standards erfolgreich. Das war allerdings das 2:0, kurz zuvor hatte Süleyman Kapan aus Nahdistanz nach feiner Vorarbeit von Emre Turan und Oguzhan Matur die Führung erzielt.

Zwischen beiden Toren lag noch die klarste Gelegenheit für den SFC, Oliver Gantzberg schoß freistehend hoch über das Tor. Für den 3:0-Pausenstand sorgte Jerome Leroy mit einem platzierten Flachschuss, auch hier ging der Scorerpunkt an Oguzhan Matur.

Auf beiden Seiten gab es in und nach der Halbzeit je acht Wechsel. Der Spielfluss ging dadurch ein wenig verloren. Die Gastgeber probierten es aber auch zu oft durch die Mitte, machten es den Gästen damit leicht. Wenn mal über außen gespielt wurde, kam sofort Torgefahr auf.

In Szene setzen konnte sich dabei mehrfach Gojko Karupovic, einer der beiden Neuen. Nach gutem Pass von Leon Hellwig traf er zunächst mit einem Schuss ins lange Eck zum 4:0. Später scheiterte er nach einem schnellen Gegenstoß an Torhüter Clemens Burkhardt. Der wiederum leistete sich dann einen Fauxpas, so das einer der drei eingewechselten Testakteure zum fünften Treffer ins leere Tor einschieben konnte.

Fast mit dem Schlusspfiff von Tobias Hagemann aus Potsdam unterlief aber auch Direnc Güven ein Mißgeschick, so das Stern 1900 durch Luca Rohr noch zum verdienten Ehrentreffer kam.

Neben Karupovic wurde auch Youssef Sakran, ein Defensivspieler verpflichtet. Bis zum Mittwoch (17. Juli), an dem der FSV um 18.30 Uhr auf Stahl Brandenburg trifft, dürften die nächsten personellen Entscheidungen gefallen sein. Außerdem testet die Optik-Elf noch am Freitag (19. Juli). Um 18 Uhr spielt die Mannschaft bei Oberligist Lok Stendal.

Ingo Kahlisch: "Ich bin mit dem Ergebnis zufrieden. Man darf nicht vergessen, das war unsere neunte Einheit in dieser Woche, dafür war es phasenweise ganz ordentlich. Jetzt haben wir noch zwei Wochen, in denen wir ordentlich weiterarbeiten und uns stabilisieren müssen."

Für Youssef Sakran wird der FSV Optik die erste Station außerhalb Berlins. Der Außenverteidiger, der am 13. November 21 Jahre alt wird, erlernte den Fußballsport einst bei Türkiyemspor. Mehrere Hauptstadtvereine folgten, zuletzt war Yousseff zwei Jahre beim Berliner AK, für den er 17 Regionalligaspiele bestritt. Eine sechsmonatige Verletzung warf den 1,76-Meter-Mann nicht nur beim BAK zurück. Vorher hatte es Yousseff Sakran in den Kader der U 23-Nationalmannschaft von Palästina geschafft, kam dann aber nicht mehr zum Einsatz. In Rathenow will er einen neuen Anlauf nehmen. "Ich denke, wenn er richtig fit ist, kann er uns helfen", so Ingo Kahlisch.

Ebenfalls länger verletzt war Gojko Karupovic. Am 29. Mai feierte er seinen 21. Geburtstag. Sowohl In der A-Junioren-Bundesliga (für Tennis Borussia), als auch in der Oberliga (für Süd Brandenburg) kam er auf 20 Einsätze. Mit dem Süd.Team spielte er unter anderem auch schon gegen den FSV Optik. Karupovic ist ein Mittelfeldallrounder, kann auf beiden Außenbahnen spielen, fühlt sich zentral defensiv aber am wohlsten.

Optik: Testspieler - Zingu, Turan, Bilbija, Matur - Hellwig, Aydogdu - Aydogdu, Leroy, Testspieler - Kapaneingewechselt: Güven, Techie-Menson J., Karupovic, Sakran, Langner und drei weitere Testspieler. (mot)