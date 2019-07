Ketziner Senioren gehören zur Weltspitze

Wolfgang Balzer

Frydek Mistek/Ketzin Allein zwölf Weltmeistertitel, sieben Silber- und neun Bronzemedaillen gewannen Anke Mühle (55+), Egon Krüger und Joachim Opierzynski (70+) vom Casting Club Ketzin bei den 9. Weltmeisterschaften der Senioren im tschechischen Frydek-Mistek vor einigen Tagen. Und das, obwohl die Witterungsbedingungen die Casting-Sportler vor einige besondere Herausforderungen stellte.

Gleich in der ersten Disziplin, dem Werfen der Fliege mit einer Fliegenrute und –schnur, waren mit unterschiedlichen Wurfstilen fünf Wasserschalen in unterschiedlichen Abständen zu treffen. Mit je 90 Punkten wurden Anke Mühle und Joachim Opierzynski Weltmeister. Egon Krüger wurde Dritter und verfehlte den Silberrang mit gleicher Punktzahl (85) wie der Zweitplatzierte nur wegen der um sechs Sekunden längeren Wurfzeit.

Auch den Fünfkampf gewann Anke Mühle deutlich mit 405 Punkten vor der Zweitplatzierten (378 Punkte). Joachim Opierzynski kam auf 450 Punkte und mit lediglich einem Punkt Rückstand auf den zweiten Platz. Egon Krüger wurde Dritter. Die Dominanz der deutschen Casting-Sportler, die mit zwölf Männern und drei Frauen an der WM teilnahmen, wurde in einigen Disziplinen wie unter anderem im Fünfkampf besonders deutlich. Hier belegten sie in der Altersklasse 60+ die ersten drei Plätze und im Allround über neun Disziplinen sogar die ersten vier Plätze.

Anke Mühle (55+, 7 Disziplinen) und Joachim Opierzynski (70+) vervollständigten diesen Erfolg mit den Weltmeistertiteln in ihren Altersgruppen. Auf sage und schreibe 104,11 Meter warf der Sieger das 18 Gramm-Gewicht beidhändig mit der Multirolle! Joachim Opierzynski kam als Bronzemedaillengewinner immerhin noch auf 86,94 Meter. Bei den Frauen gewann Anke Mühle mit 64,69 Meter die Silbermedaille. Auch im Mannschaftswettbewerb errang sie im Fünfkampf mit Angelika Schneider den Weltmeistertitel.

So wurde Anke Mühle über alle Disziplinen mit sieben Gold- und drei Silbermedaillen erfolgreichste Starterin dieser Weltmeisterschaften. Joachim Opierzynski errang fünf Weltmeistertitel und jeweils drei Silber- und Bronzemedaillen. Egon Krüger vervollständigte den Erfolg der Ketziner Casting-Sportler mit einer Silber- und sechs Bronzemedaillen!

Casting-Sport ist der Wurfsport der Angler. Er erfordert eine gute Balance zwischen Muskeleinsatz und werferischem Können der Sportler. "Körperliche Fitness, gute Beweglichkeit und ein Standhalten hoher Belastungsimpulse während des jeweiligen Abwurfmechanismus sind bei den Weitwurfdisziplinen gefragt", erzählte Anke Mühle nach ihrem sportlichen Erfolg. Speziell die Zieldisziplinen erforderten dagegen besonders hohe Konzentration und Präzision bei den Würfen. Casting hat in der Havelstadt eine lange und erfolgreiche Tradition. Bereits in der Zeit der DDR stellte die Ketziner Mannschaft mehrere DDR-Meister. Der Club hat inzwischen auch mehrere Deutsche und Europameister in ihren Reihen und die Ketziner Senioren gehören im Casting-Sport seit vielen Jahren zur Weltspitze.