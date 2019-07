Hehlereiverdacht: Räder und Zubehör aus Transporter sichergestellt

MOZ

Strausberg Am Flugplatz hat die Polizei am Sonntag gegen 18.30 Uhr einen Mercedes Vito kontrolliert. Darin wurden sechs Fahrräder ohne Vorderräder transportiert. Der Vito war unterwegs in eine Garage. Dort wiederum konnten die Beamten die sechs fehlenden Vorderräder, sechs Fahrzeugfelgen, mehrere Sätze Fahrzeugreifen und Werkzeug sicherstellen. Zwei Räder waren offenbar gestohlen.

Fahrer und Beifahrerin wurden wegen Verdachts auf Bandenhehlerei vorläufig festgenommen.