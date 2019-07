Einweihung am 23. Juli

Sandra Euent

Nauen (MOZ) Der neue Spiel- und Sportplatz in der Nauener Gartenstraße wird am Dienstag, 23. Juli, um 14 Uhr eingeweiht. Die Grün- und Spielfläche erwacht quasi aus einem "Dornröschenschlaf". Im Anschluss an die Einweihung mit Bürgermeister Manuel Meger (LWN) gibt es ein Eröffnungsspiel zwischen dem VfL Nauen und den "Bolzplatzkids". Auch ein Zeichenworkshop wird im Nachbarschaftsgarten in der Feldstraße/Ecke Bredower Weg ab 15 Uhr angeboten, der vom Quartiersmanagement/Verein Mikado e. V. veranstaltet wird.

Zuletzt waren die Spielgeräte zunehmend in die Jahre gekommen und nur noch eingeschränkt nutzbar.Schließlich mussten sie sogar zurück gebaut werden. Seit März wird die Fläche neu gestaltet. Neben einem Spielbereich wird es zukünftig auch einen Sport- und Fitnessbereich mit modernen Outdoor-Fitnessgeräten und einem Ballsportplatz geben.

Das Spiel- und Sportangebot wurde gemeinsam mit den Bewohnern der Stadt geplant. In den umfangreichen Beteiligungsverfahren im Herbst 2017 brachten sich insbesondere die Kinder der Graf-Arco-Schule ein. Darüber hinaus formulierten auch andere Bewohner und Nutzergruppen ihre Wünsche und Anforderungen an die Spiel- und Grünfläche - etwa in spontanen Bürgersteiggesprächen und einer Bürgerwerkstatt.

Die TAG Immobilien AG, Eigentümerin der Spielplatzfläche und der angrenzenden Wohngebäude, beteiligt sich mit 30.000 EUR am Bauvorhaben. Planungsbüro war das Berliner Büro Gruppe F Landschaftsarchitekten.