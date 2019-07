Bäcker Plentz erhält den Verdienstorden des Landes

Volkmar Ernst

Potsdam (MOZ) Ob in Schwante, in anderen Orten im Landkreis oder auf der Grünen Woche, Bäckermeister Karl-Dietmar Plentz ist bekannt. Nicht nur durch seine durchaus interessanten Brotkreationen. sondern ebenso für seinen vielfältigen sozialen Aktivitäten. Für all dies wird er nun am kommenden Montag in der Staatskanzlei mit dem Verdienstorden des Landes Brandenburg ausgezeichnet. "Die Auszeichnung ist für mich Bestätigung meiner christlichen, sozialen und unternehmerischen Arbeit und zugleich Ansporn, mich für die Bürgerinnen und Bürger unseres Landkreises weiterhin einzusetzen", erklärt Plentz dazu.