Mann wird getreten und geschlagen

OGA

Hennigsdorf Ein 41-jähriger ist am Wochenende in der Fontanestraße in Hennigsdorf von mehreren Personen attackiert worden. Der alkoholisierte Mann hielt sich in einem Bistro am Havelplatz auf. Nach Verlassen des Lokals wurde er nach eigenen Angaben von schätzungsweise zehn Personen geschlagen und getreten. Dabei wurde er schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Polizisten konnten die Täter nicht mehr in Tatortnähe antreffen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.