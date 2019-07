Mit mehr als 3 Promille auf der A24 unterwegs

Markus Kluge

Walsleben (MOZ) Die Polizei hat in der Nacht zu Montag auf dem Ratststättengelände in Walsleben einen Transporter kontrolliert. Ein anderer Autofahrer hatten zuvor die Beamten alarmiert, da der Transporter durch eine unsichere Fahrweise aufgefallen war. Als der 55-jährige Mann den Beamten die Autotür öffnete, hielt er eine Flasche Schnaps in der Hand, aus der er zuvor getrunken hatte. Ein erster Alkoholtest ergab einen Wert von 3,04 Promille. Zwei Blutproben erfolgten im Krankenhaus. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt.