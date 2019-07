Ein Stolperstein erinnert an das Schicksal von Wilhelm Busse

Ein Stolperstein vor dem Hennigsdorfer Haus in der Berliner Straße 18, verlegt vom Kölner Künstler Gunter Demnig, erinnert seit Montag an Wilhelm Busse. © Foto: Roland Becker

Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Es kann sich niemand vorstellen, mit welchen Gefühlen und Hoffnungen Wilhelm Busse im September 1945 in seine Heimat Hennigsdorf zurückkehrte. 1935 und 1936 inhaftiert, wurde er 1938 ins Konzentrationslager Sachsenhausen eingeliefert. Er überstand nicht nur die Jahre der Erniedrigung, sondern überlebte auch den Todesmarsch. Ein Aufatmen hätte durch Wilhelm Busse gehen müssen. Vielleicht hatte er 1945 auch diese Hoffnung auf Frieden und darauf, dass nun auch er sein Leben leben kann. Doch diese Hoffnung nahm am 30. August 1950 ein Ende. Wilhelm Busse wurde in der jungen DDR zu acht Jahren Zuchthaus verurteilt. Nach einem Schlaganfall starb er am 10. März 1957 im Haftkrankenhaus.

Es waren zwei Diktaturen, die es dem Zeugen Jehovas nicht erlaubten, seine Religion auszuüben, und ihn deshalb verfolgten. Am Montag ist zum Gedenken an Wilhelm Busse vor seinem ehemaligen Wohnhaus Berliner Straße 18 jener Stein verlegt worden, mit dem der Kölner Künstler Gunter Demnig an Menschen erinnert, die von den Nazis verfolgt, ermordet, vertrieben oder ihrer Freiheit beraubt wurden.

Es ist Busses Urenkel Stephan Steinfurth zu verdanken, dass es nun zwei Stolpersteine auf dem Bürgersteig vor diesem Haus gibt. Schon 2006 wurde für Busses Ehefrau Klara, die 1943 im KZ Ravensbrück wegen ihres Glaubens ermordet worden war, eine solche ins Pflaster eingelassene Mahnung und Erinnerung verlegt. Damals verfolgte der Kölner Künstler noch das Konzept, damit ausschließlich von den Nazis zwischen 1933 und 1945 ermordeten Menschen zu gedenken. Als der Urenkel davon erfuhr, dass mittlerweile auch Verfolgte des Hitler-Regimes auf diese Weise geehrt werden können, entschloss er sich, einen solchen Stolperstein für seinen Urgroßvater zu finanzieren.

Stephan Steinfurth zeigte sich am Montag glücklich über die Hilfe, die ihm im Vorfeld vonseiten der Stadt zuteil geworden sei. "Die beiden Steine erinnern an den unglaublichen Mut und die Standhaftigkeit meiner Urgroßeltern", sagte er. Steinfurth hat viele Jahre recherchiert und ist dabei sogar auf Vernehmungsprotokolle im DDR-Zuchthaus gestoßen. Aus diesen gab es am Abend eine szenische Lesung im Stadtklubhaus.