Dreharbeiten in Temnitzpark für RTL-Sendung

OGA

Märkisch-Linden Märkisch-Linden. Wertstoffhöfe stehen normalerweise eher weniger im medialen Rampenlicht. Das dürfte sich nun etwas ändern - zumindest erst einmal am Freitag, 19. und Sonnabend, 20. Juli, auf der Umladestation Temnitzpark des Landkreises Ostprignitz-Ruppin. Dann nämlich laufen dort Dreharbeiten für die RTL-Serie "Schätze aus Schrott".

In dieser Sendung will ein Moderator auf dem Wertstoffhof mit den Menschen ins Gespräch kommen und ist dabei vor allem auf der Suche nach noch brauchbaren Gegenständen, die dann im weiteren Verlauf der Sendung durch Fachleute wieder "aufpoliert" beziehungsweise "upcycelt" werden. Ganz nach dem Motto "aus alt mach neu" werden später dann die wieder "aufgemöbelten" Unikate verkauft, um den Erlös den ehemaligen Besitzern der Gegenstände zu übergeben.

Der Landkreis Ostprignitz-Ruppin unterstützt gerne die Dreharbeiten. Kreissprecher Alexander von Uleniecki: "In der Sendung geht es vor allem darum, das Thema Nachhaltigkeit einer breiteren Öffentlichkeit bewusster zu machen. Ein guter und aktueller Ansatz, der uns auch als Landkreis am Herzen liegt."

Die Dreharbeiten beginnen am Freitag, 19. Juli, ab 9 Uhr auf der Umladestation Temnitzpark in der Ahornallee 12 in der Gemeinde Märkisch Linden. Besucher sind willkommen!