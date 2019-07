B 96-Anschlussstelle Oranienburg-Süd drei Monate lang gesperrt

Friedhelm Brennecke

Oranienburg (MOZ) Seit Montag ist die Auffahrt Oranienburg Zentrum Süd auf die B 96 in Richtung Löwenberg gesperrt. Aus Richtung Berlin kann man dort auch nicht mehr von der B 96 nach Oranienburg oder Leegebruch abbiegen. In der Auffahrt in nördlicher Richtung hatte der Starkregen vom 29. Juni 2017 einen Teil der Böschung abgetragen und unterspült, sodass diese Gefahrenstelle seit gut zwei Jahren gesperrt war, bisher aber über den Gegenfahrstreifen passiert werden konnte.

Dass die Anschlussstelle ab Montag gesperrt werden würde, hatte der Landesbetrieb Straßenwesen zunächst nicht mitgeteilt. Erst am Montag um 17.51 Uhr informierte Sprecherin Cornelia Mitschka über die Sperrung und teilte mit, dass die Bauarbeiten "voraussichtlich" bis zum 4. Oktober andauern würden.

Kürzlich hieß es seitens der Behörde, dass alle Sanierungsarbeiten an der B 96 bis Ende Juli beendet sein würden. Vorige Woche hatte der verhältnismäßig leichte Regen Teile die gerade frisch sanierten Böschung an der Germendorfer Auffahrt zur B 96 Richtung Berlin abgetragen. Dort wurden dann zunächst provisorisch ein Asphaltbord gesetzt und gelbe Drainagerohre verlegt, um Regenwasser eine geordnete Abflussmöglichkeit zu geben.