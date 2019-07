Fast 25 000 Euro gesammelt

Burkhard Keeve

Oranienburg (MOZ) Die brandenburgische Volkssolidarität hat jetzt die Ergebnisse ihrer Spendensammlung 2019 vorgelegt. Wie die Landesgeschäftsstelle in Potsdam dazu mitteilte, wurden mehr als 287 000 Euro für wohltätige Zwecke gewonnen. Damit sei das gute Ergebnis des vergangenen Jahres nahezu eingestellt worden. Gleiches gilt für den Landkreis Oberhavel. Hier sammelten die Helfer insgesamt 24 941 Euro ein. Im Vorjahr waren es 660 Euro mehr.

Von Tür zu Tür

Zwischen März und April waren ehrenamtliche Sammler, legitimiert mit einem VS-Ausweis, von Tür zu Tür gegangen, um möglichst viele Spenden für die Unterstützung von Bedürftigen zu erhalten. In Oberhavel hat die Volkssolidarität rund 2 230 Mitglieder. Ihre Spenden dienen in diesem Jahr vorrangig der Unterstützung der sozialen Betreuung und der kulturellen Angebote in den Mitglieder- und Interessengruppen der Volkssolidarität sowie der Seniorenakademie mit ihren Angeboten ohne Altersbegrenzung. Außerdem fließt Geld in die Pflege der Außenanlagen und in die Erneuerung von Spielgeräten in der Wohngruppe für benachteiligte Kinder und der Mutter-Kind-Einrichtung.

Der VS-Verbandsrat beschloss 2018, die traditionelle Spendensammlung unter dem Motto "Miteinander-Füreinander" auch weiterhin durchzuführen. Sie findet seit 1947 statt. Die märkische Volkssolidarität unterhält Treffs und Begegnungsstätten, in denen jährlich rund 12 000 Veranstaltungen stattfinden. Von den sozialen Diensten und Einrichtungen der Volkssolidarität werden täglich zirka 9 000 Menschen betreut, darunter 2 300 Kinder.