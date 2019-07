Wenn der Geduldsfaden reißt

Roland Becker

Velten (MOZ) Es sollte eigentlich nur ein freundlich gemeinter Satz auf einem ebensolchen Termin sein. Als Ines Jesse, Staatssekretärin im Potsdamer Infrastrukturministerium, am Freitag den Förderbescheid für die Umgestaltung des Marktes überreichte, sagte sie: "Velten entwickelt sich hervorragend. Die Herausforderungen des Zuzugs liegen auch in einer guten Mobilität. Da kommen wir im Lenkungskreis i2030 gut voran."

In dieser im Herbst 2017 gegründeten Arbeitsgruppe werden acht Nadelöhre im Schienennetz des Berliner Speckgürtels betrachtet. Einer davon ist der Korridor Hennigsdorf-Velten, der sowohl den Prignitzexpress als auch die S-Bahn-Verlängerung nach Velten betrachtet.

Klar ist, und das wird auch von Infrastrukturministerin Kathrin Lange kommuniziert: Die Veltener S-Bahn ist gesetzt. Doch welche konkreten Schritte wurden seit Herbst 2017 absolviert, die Jesse dazu animieren, von guten Fortschritten zu sprechen? Am Freitag kam die Staatssekretärin dabei etwas ins Stolpern. Sie sprach von betriebswirtschaftlichen Berechnungen, von Fahrplanentwicklungen und vielen weiteren Schritten.

Kritik von der Bürgermeisterin

Bürgermeisterin Ines Hübner (SPD) wurde bei diesen Sätzen unruhig, besser gesagt ungeduldig: "Das ist alles nicht mehr glaubwürdig vermittelbar", sagte sie und meinte damit das Schneckentempo bei all den Richtung S-Bahn-Anschluss zu gehenden Schritten. Und sie fügte hinzu: "Deshalb haben wir das Thema S-Bahn aus dem Kommunalwahlkampf der SPD herausgehalten. Das macht uns unglaubwürdig." Und sie gab der Staatssekretärin ein Forderung mit auf den Weg nach Potsdam: "In Kürze muss ein Termin für den Wiederanschluss stehen."

Dieser Zeitung gegenüber sagte sie später, dass die Vorplanung abgeschlossen sei, sie aber das Ergebnis nicht kenne und sie deshalb bei der Ministerin um einen Termin gebeten habe. Etwas mehr weiß Steffen Streu, Sprecher im Infrastrukturministerium. "Der Auftrag für die Ausbauplanung der S-Bahn ist erteilt, derzeit laufen die Planungsphasen 0 und 1. In diesen Phasen werden unter anderem die Varianten für den Ausbau der S-Bahn nach Velten geprüft", schreibt er im Anschluss an ein Telefonat. In diesem hatte er zwar versichert: "Es ist ganz klar, dass die S-Bahn nach Velten kommt."

Was die angesprochenen Planungsphasen inhaltlich bedeuten, konnte bei Streu nicht mehr nachgefragt werden. Dafür half Elke Krokowski, Sprecherin des Verkehrsverbunds Berlin-Brandenburg, aus. Es seien Fahrplankonzepte erstellt und simuliert worden, mit denen geprüft wird, ob die Zeiten für S- und Regionalbahnen miteinander zu vereinbaren sind. Der nächste Satz verwundert: "Nun starten technische Untersuchungen zum Bahnübergang Gorkistraße." Der aber liegt in Tegel und hat mit der S-Bahnverlängerung direkt nichts zu tun. Auf nochmalige Nachfrage sagt Krokowski aber: "Ich denke, dass die Fahrplankonzepte bis Velten reichen." In der von Streu erwähnten Leistungsphase 0-1 sollen die Aufgabenstellung geklärt werden. Dazu komme eine Bestandsaufnahme und eine Standortanalyse. Das alles sind Schritte, die der eigentlichen Planung vorgeschaltet sind. Das Projekt befindet sich also noch in der Startphase.

Ist das der Grund, weshalb der SPD-Landtagskandidat Andreas Noack auf seiner speziell für seine Heimatstadt entworfenen Wahlwerbung zwar drei konkrete Themen auflistet, die S-Bahn aber nicht erwähnt? "Nein", sagt er und fügt hinzu: "Die S-Bahn ist für mich eine Selbstverständlichkeit. Das braucht man nicht mehr zu diskutieren." Er verweist auf das, was auch Ministeriumssprecher Streu mehrfach betont: "Die Planungen und Abstimmungen sind langwierig und schwierig." Fast klingt sein nächster Satz so, als sei er schon im Landtag angekommen: "Man kann auch viel Kritik üben und mit dem Vorschlaghammer durch die politische Landschaft laufen." Sein Fall sei das nicht. Auf ein Jahr, in dem die S-Bahn Velten erreicht, will er sich nicht festlegen. Noack agiert vorsichtig, wenn er sagt: "Ich möchte, dass das deutlich früher als erst im Jahr 2030 geschieht."