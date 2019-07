Mehr Kultur für Zabelsdorf

Martin Risken

Zabelsdorf (MOZ) Dass Zabelsdorf alles andere als ein verschlafenes Dorf ist, will Ortsvorsteher Emil Beuth einmal mehr mit einigen kulturellen Veranstaltungen beweisen. Man nehme: Drei Lesungen und das traditionelle Erntefest im September und nennt es "Zabelsdorfer Kulturtage". Die starten am 10. August in der alten Mühle von Sandra und Stefan Teltzrow mit einer Lesung aus dem Spiegel-Bestseller "Ich habe gar keine Enkel", in dem Autor Renate Bergmann amüsant über den sogenannten Enkeltrick schreibt. "Wobei Renate Bergmann nur ein Pseudonym ist, denn der Autor ist ein Mann", weiß Emil Beuth, der das Buch von vorne bis hinten gelesen hat und erstaunt war, wie raffiniert die Banden arglose Senioren übers Ohr hauen. "Absolut lesenswert" findet Beuth das Buch, aus dem Dr. Beate Grossmann vorlesen wird. Dass die Wahl dabei auf die alte Mühle als Veranstaltungsort fiel, habe einen einfachen Grund: Er wolle die Mühle bekannter machen und somit auch die Arbeit von Sandra und Stefan Teltzrow würdigen, die im Januar 2018 ihren Wohnsitz hierher verlegt haben, also Neu-Zabelsdorfer sind. In der Mühle finden rund 40 Zuhörer Platz.

Um den zweiten Vorlesenden musste sich Emil Beuth gar nicht selbst kümmern. "Eines Tages stand Max Victor vor meiner Tür und frage, ob er aus seinem Heimatkrimi ,Der Ucker Russe’ lesen dürfe", so der Ortsvorsteher. Er habe gehört, dass in Zabelsdorf regelmäßig Lesungen abgehalten werden. Beuth musste nicht lange zögern und sagte zu, zumal der Ortsvorsteher selbst ein begeisterter Krimileser und ein heimlicher Verehrer von Krimiautorin Nele Neuhaus ist, die aus seiner hessischen Heimat stamme. Einige ihrer Lesungen habe er schon besucht und die eine oder andere Widmung von der Autorin erhalten. Max Victor wird am 12. Oktober um 18.30 Uhr im Gemeindezentrum aus seinem uckermärkischen Heimatkrimi lesen, der mitten in der Schorfheide spielt. Für spannende Unterhaltung sei jedenfalls gesorgt, verspricht Beuth. In der Vorweihnachtszeit wird es auch wieder eine Veranstaltung geben, selbstverständlich eine Lesung mit Régine Gastaud in anheimelnder Atmosphäre. Vielleicht ist es die letzte Lesung im alten Gemeindezentrum. Denn Emil Beuth hofft inständig, dass die Umbaupläne fürs Gemeindezentrum 2020 endlich von der Stadt Zehdenick umgesetzt werden.

Ein Jubiläum gilt es am 14. September zu begehen. Zum 15. Mal feiern die Zabelsdorfer ihr Erntefest Gottesdienst, Festumzug und buntem Programm auf der Festwiese am Großen Wentowsee. Es sei der damalige Ortsvorsteher Bernd Stelter gewesen, der das Erntefest 2004 ins Leben rief und damit eine liebgewonnene Tradition begründete. Selbstverständlich wird das Erntefest Teil der "Zabelsdorfer Kulturtage" sein. Denn Kultur wird auch geboten.