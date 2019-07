Kita und Schule bleiben Themenschwerpunkte

Thomas Pilz

Fürstenberg (MOZ) Für Andreas Intress und Manfred Saborowski von der Fürstenberger Linken bleibt vor allem die Jugend im Zentrum städtischer Politik. Wobei es bedauerlich sei, dass ausgerechnet Intress nicht genügend Wählerstimmen bekam, um weiter im Parlament mitzuwirken. "Weil er nach unserer Überzeugung maßgeblich an der Ausarbeitung der neuen Kita-Satzung beteiligt war", erklärt Manfred Saborowski, der weiterhin die Links-Fraktion im Stadtrat leitet. So habe Intress in vier bis fünf Ausschusssitzungen einen wichtigen Beitrag geleistet. Und die neue Satzung bedeute doch für viele Familien in der Wasserstadt eine Entlastung. Intress ergänzt, dass dieses Thema auch noch gar nicht abgeschlossen sei. Zum Beispiel sei es aus Sicht der Linken irritierend, wie das Thema Kita-Schließzeiten geregelt wurde. Auch die Kita-Beitragsfreiheit sollte diskutiert werden.

Schülertransport zu lang

Dass die Kommune vom Land und vom Kreis einen Korb bekam in Bezug auf das Projekt Schulzentrum und nicht zuletzt die Situation der Drei-Seen-Grundschule am Berliner Berg, verwundert die Linke nicht. Klipp und klar werde in den Schreiben aus Potsdam und Oranienburg dargelegt, dass sich an der rechtlichen Situation von 2017 nichts geändert habe. "Viel nützlicher wäre doch, einen Änderungsvorschlag hin zu ortsnahen Schulen einzubringen", erklärt Saborowski. Denn die Schüler-Fahrzeiten seien viel zu lang. Schade sei, so die Linkspolitiker, dass im Rat einige Themen so hochgespielt werden, "wir werden sachlich arbeiten".