Konfirmationsjubiläen in Klein-Mutz gefeiert

Wolfgang Gumprich

Klein-Mutz 14 Konfirmanden wurden am Sonntag von Pfarrer Günther Schobert für ihre lange Zugehörigkeit zur evangelischen Kirche geehrt. Die Männer und Frauen wurden vor Jahrzehnten zumeist in der Kirche in Klein-Mutz eingesegnet. Anna Nern war die älteste Konfirmandin, sie wurde vor 80 Jahren in Crvenha/Rothweil in Serbien konfirmiert; dort gab es, so erzählte es Pfarrer Schobert im vollbesetzten Gotteshaus, von 1849 bis 1947 eine Gemeinde der Donauschwaben.

Für den Geistlichen war es nach 39 Dienstjahren der letzte Gottesdienst in Klein-Mutz; insgesamt verbrachte er fünf Jahre in Klein-Mutz, hier habe er sich immer sehr wohl gefühlt, gestand er. In zwei Wochen, am 27. Juli, wird er in Mildenberg offiziell in den Ruhestand verabschiedet. Dann wird auch der Männerchor zum Einsatz kommen, der am Sonntag für die passende Atmosphäre sorgte. Vor 25 Jahren eingesegnet wurden: Oliver Kühn, Andy Nern, Stefan Franz. Vor 50 Jahren: Friedhelm Nern, Jürgen Wagner, Jürgen Mörke, Gudrun Wott, geb. Schulze, Brigitte Meyer, geb. Schröter. Vor 65 Jahren: Erika Werner, geb. Werdermann, Manfred Becker, Wilfried Krohr, Klaus Gartzky. Vor 70 Jahren: Rudi Werdermann, vor 80 Jahren: Anna Nern, geb. Lembach.