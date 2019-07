Keine Ansprüche der Hohenzollern

Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Der Sessel, auf dem Friedrich II. 1786 in Potsdam gestorben sein soll, steht auf der Liste der Hohenzollern. Das Fürstenhaus um Friedrich Ferdinand Prinz von Preußen und seine Frau Sophie fordert von der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten zahlreiche Kunstschätze, die sich aus ihrer Sicht im Besitz der Familie befinden. Historische Möbel, Gemälde, Porzellan oder Silber, die im Schloss Oranienburg zu sehen sind, stehen nicht auf der Forderungsliste, sagte der Kunsthistoriker Samuel Wittwer, Direktor der Abteilung Schlösser und Sammlungen der Stiftung.

Seit bereits fünf Jahren schwelt zwischen dem Haus Hohenzollern und der Bundesrepublik Deutschland ein Rückgabestreit, der wohl auch angesichts maßloser Forderungen des Fürstenhauses jetzt öffentlich wurde. Der Preußenprinz, Ururenkel des letzten deutschen Kaisers, fordert sogar ein Wohnrecht in den Schlössern Cecilienhof, Lindstedt und der Villa Liegnitz in Potsdam. Im Schloss Oranienburg, das heute der Stadt gehört, will der Prinz offenbar nicht wohnen. Ansprüche meldete er nicht an, so Wittwer. Das Barockschloss, das einst als das Schönste der Mark galt, war bereits ab 1802 von den Hohenzollern an unterschiedliche Nutzer verpachtet worden: zuerst an den Apotheker Johann Gottfried Hempel für die Baumwollverarbeitung, später für die Chemische Produkten-Fabrik, in der Friedlieb Ferdinand Runge das Anilin und die Karbolsäure im Steinkohleteer entdeckte. Ein Feuer zerstörte 1842 den Südostflügel des Schlosses sowie Teile des Inventars und den Orangesaal. Heute befindet sich im Schloss Ersatzmobiliar, das der früheren Ausstattung entspricht.

Nach dem 1926 zwischen dem Staat und den Hohenzollern geschlossenen Vertrag über das Vermögen blieben dem früheren Königshaus 39 Schlösser und Grundstücke, während 75 Schlösser mit allen dazu gehörenden Parkanlagen, Nebengebäuden und Ausstattungen preußisches Staatseigentum wurden, darunter die bedeutendsten Residenzen. Wiederholt lehnte es die heutige Schlösserstiftung ab, Kunstgegenstände aus den Schlössern an Museen zu übergeben, weil sie im historischen Umfeld besser zu verstehen und zu interpretieren seien.

Unstrittig ist die Eigentumsfrage beim wichtigsten Kunstwerk im Schloss, der Allegorie auf die Gründung Oranienburgs. Das großformatige, um 1665 von Wilhelm van Honthorst geschaffene Gemälde gehöre dem Landkreis, sagte Wittwer. Der Kreis will das Bild deshalb aus dem Orangesaal heraus in einen kleinen Raum des Kreismuseums verfrachten. Die Schlösserstiftung hatte vergeblich versucht, dies zu verhindern. "Leider gibt es derzeit keine Gesprächsbasis, um das abzuwenden", sagte Wittwer. Noch allerdings hängt das Bild bis auf weiteres im passenden Saal. Das Kreismuseum ist wegen dringender Sanierungsarbeiten auf unbestimmte Zeit geschlossen.