Gescheiterter Geldautomaten-Knacker gesteht

Dietrich Schröder

Frankfurt (Oder) (MOZ) Im Frankfurter Prozess, bei dem es um den Aufbruch von vier Geldautomaten geht, legt einer der Angeklagten überraschend ein Geständnis ab.

Nun ist Roman M. also doch kein so harter Bursche mehr, als der er sich noch zum Prozessauftakt gab. Seinerzeit hatte der kahlgeschorene 56-jährige dem Vorsitzenden Richter Ulrich Karkmann nur schnoddrig entgegnet: "Ich hab’ hier überhaupt nichts zu sagen!", als dieser ihn nach seinen Personalien fragte.

Am Montag nahm der Prozess, in dem Roman M. und seinem Mitangeklagten Ronny B. vorgeworfen wird, im Mai und Juli 2018 vier Geldautomaten in Storkow, Müllrose, Zlitendorf und Neuzelle (allesamt Landkreis Oder-Spree) aufgestemmt zu haben, eine überraschende Wendung. "Die Tatvorwürfe treffen im Wesentlichen zu", heißt es in einer von M. verfassten schriftlichen Erklärung, die dessen Verteidiger Stephan Gaerdt dem Gericht vortrug.

Von Aussage seiner Ex gerührt

Die Aussage seiner Ex-Freundin bei einem Verhandlungstermin in der vergangenen Woche sowie ein Brief, den er von ihr in der Untersuchungshaft erhalten habe, hätten ihn dazu gebracht, "jetzt reinen Tisch zu machen", erläutert M. in dem Schreiben. Angesichts seines früheren Auftretens vor Gericht klingt es freilich ziemlich rührselig, wenn er jetzt erklärt: "Ich bedauere mein Verhalten zutiefst und ich entschuldige mich dafür."

Die von ihm beschriebene Hoffnung, mit seiner Ex "vielleicht eine Familie zu gründen", zielt wohl auch eher in die Richtung, dass das Urteil möglichst milde ausfallen solle. Zusätzliche Fragen beantworten will der bullige Mann, der wegen Totschlags seiner früheren Ehefrau vorbestraft ist, jedenfalls nicht. Andererseits hatte ihn die zwischenzeitliche Lebensgefährtin mit ihren Aussagen nicht nur belastet, sondern auch erklärt, dass er zu ihrem Kind eine tiefe emotionale Bindung aufgebaut hatte.

Das Gericht ist ohnehin in einer schwierigen Situation. Denn einerseits hat das vermeintliche Duo zwar drei Geldautomaten und (versehentlich in Müllrose) einen Kontoauszugsdrucker mit Stemmeisen schwer beschädigt. Andererseits stellte es sich dabei "sehr dilettantisch an" – dies bestätigten gleich mehrere Polizisten, die am Montag als Zeugen gehört wurden – so dass es bei keinem Versuch an Geld gelangte.

Der Vorsitzende Richter musste denn auch am Montag klarstellen, dass der Tatvorwurf nicht mehr auf versuchte Sprengstoffexplosionen, sondern nur noch auf Vorbereitung von Explosionsverbrechen laute. Ein kleiner, aber im Endeffekt recht wesentlicher Unterschied, denn in keinem der vier Fälle kam das mitgeführte Acetylengas zum Einsatz.

Das Duo habe "ewig an den Automaten gehebelt und kam dabei nicht voran." Diese fast schon spöttisch klingende Einschätzung gab eine Kriminalistin, die sich beim Landeskriminalamt mit Geldautomatensprengungen in ganz Brandenburg beschäftigt. Was wiederum Richter Karkmann zu der Frage führte: Wie machen das denn andere Täter?

Profis, die entweder aus Polen stammen, oder zu einer marokkanisch-holländischen Gruppierung gehörten, gingen stärker arbeitsteilig vor, erläuterte daraufhin die Beamtin. "Während der eine den Automaten aufstemmt, bereitet der andere schon das Gas vor." Danach werde gezündet, entweder mit klassischen Zündkabeln oder Elektroschockern. So weit aber wären die beiden hier Angeklagten gar nicht erst gekommen.

Zweiter Angeklagter sagt nichts

Bei einem fünften Einbruchsversuch, der im Frühherbst in Lychen (Uckermark) erfolgen sollte, konnte eine Polizeistreife eine Verfolgung aufnehmen und das Tatfahrzeug sicherstellen, aus denen die beiden jedoch fliehen konnten. Der zweite Angeklagte Ronny B., der ebenfalls wegen Gewalttaten vorbestraft ist, wollte am Montag jedoch erneut nichts sagen.

Im Gegenteil: Die Zeugenaussage einer Frankfurter Physiotherapeutin, bei der er im Juni 2018 wegen einer schweren Fußverletzung in Behandlung war, sollte wohl belegen, dass er gar nicht dazu in der Lage war, die Taten zu begehen. Man darf bei dieser widersprüchlichen Geständnis- und Indizienlage auf die Plädoyers des Staatsanwalts und der beiden Verteidiger gespannt sein.