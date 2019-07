Powerfrau im Höhenflug

Jan-Henrik Hnida

Berlin (MOZ) Auf ihrer "Beautiful Trauma"-Tour begeistert Pink mit rockigem Pop und Akrobatik – eine spektakuläre Show vor 60.000 Gästen.

Schwebend kommt Pink an einem riesigen Kronleuchter am Sonntagabend auf die Bühne des Berliner Olympiastadions. Zu den ersten Tönen ihres Klassikers "Get The Party Started" räkelt sich die US-amerikanische Sängerin singend und drehend an elastischen Bändern. Zwischen zwei Bildschirmen in Herzform beginnt exakt das, wozu ihr Songtitel auffordert: eine zweistündige Pink-Party mit einer Kette von Höhepunkten, die die 39-Jährige mit ihrer kräftigen Stimme und akrobatischen Einlagen abliefert.

Nach der anfänglichen Luftnummer verwöhnt Pink die Berliner mit einer ausgewogenen Mischung ihrer größten Hits ("Who Knew", "Just Like A Pill", "Funhouse") und gibt Einblicke in die neueren Alben. Zum einen "Beautiful Trauma", nachdem die Tour benannt wurde, zum anderen "Hurts 2B Human", das in diesem Jahr veröffentlicht wurde.

Inszenierung, Tempo und – natürlich – die Farbe Pink bestimmen das Konzert. Zuerst rollt sie auf pinken Laternen zu "Beautiful Trauma" über die Bühne und haut nahtlos Hits wie "Just Like A Pill" raus. Sehen die Fans bei der Seil-Einlage noch ihre muskulösen Arme, so wechselt Alecia Beth Moore alias Pink bald ihr Kostüm. Über dem schwarzen Glitzerbody trägt sie dann einen bodenlangen schwarzen Mantel – mit pink abgesetzt. Obwohl noch keine Viertelstunde vergangen ist, brennt wortwörtlich die Hütte: Bereits nach den ersten Liedern fauchen Feuerbälle in die abendliche Dämmerung.

Botschaft für mehr Vielfalt

Mit "Dankeschön, ich bin zurück" begrüßt sie das Publikum. Sorgte vorab der bebilderte Besuch des Holocaustmahnmals auf Instagram für einigen Wirbel, gibt sich der Popstar ebenso im Olympiastadion nahbar. Pink wird von ihren Fans so geschätzt, weil sie sich als Gegenteil einer Diva darstellt, nicht abgehoben erscheint. Mit einer schweren Kindheit, in der die junge Alecia Beth Moore mit 14 Jahren in therapeutische Behandlung wegen Drogen- und Alkoholsucht kam, ist sie für viele "eine von uns". Eine, die die Höhen und Tiefen des Lebens mitgemacht hat, sie nachvollziehen kann. "Ihr seid so liebenswert, danke.” Als Superstar nimmt sie an diesem Abend bereitwillig Kuscheltiere, T-Shirts, selbst gebastelte Werkzeuggürtel sowie Briefe für ihre Kinder entgegen.

So ist die Stimmung gleich von Freude und Herzlichkeit geprägt – trotz mehrfacher Auszeichnungen Pinks wie dem Grammy, über 40 Millionen verkauften Alben und mehr als 70 Millionen verkauften Singles. Was sich eben in 20 Jahren Popstarkarriere so ansammelt.

Neben den akrobatischen Teilen ist Tanz ein weiterer Beifall-Bringer, besser gesagt kraftvoller Ausdruckstanz. Beim Lied "Try" bringt sie ihr bildgewaltiges Musikvideo in einer Version "Tanz der Vampire" mit fabelhaften Tierkostümen auf die Bühne. Ganz in Weiß tanzt und "prügelt" sich Pink mit einem Tänzer – Ausdruck von innerer Zerrissenheit und Liebeskummer.

Mit Gitarre, Keyboard, Schlagzeug und Backgroundsängerinnen ist die Band ebenso ein Herzstück der Pink-Party. Sorgen beim Herzschmerzsong "Just Give Me A Reason" nur Keyboard und ihre starke Stimme für Gänsehautmomente, treiben die Fans im Dunkeln mit Tausenden von Handy-Lichtern die romantische Szene auf die Spitze. Zur Mitte wirkt auch das neue "Walk Me Home" entschleunigend. Besonders gefühlvoll wird’s beim Gastauftritt von Wrabel, mit dem Pink im Duett die neue Ballade "90 Days" performt. Der aufsteigende Mond über dem Stadiondach tut ein Übriges dazu.

Ein schwungvoller Paartanz in der Luft? Für die Powerfrau kein Problem. Gemeinsam mit ihrem Tanzpartner dreht, wendet und umarmt sie sich, mehrere Meter über dem Boden schwebend.

Bevor sich in der letzten hal-ben Stunde musikalisch alles entlädt, was von den Sitzen reißt, wird die Pop-Mama noch einmal ernst. Ihre Tochter sagte zu ihr, dass sie hässlich sei und wie ein Junge aussehe. Pink, die selbst mit vielen Anfeindungen aufgrund ihres trainierten Körpers und ihrer kurzen Haare kämpfen musste, gibt ihrem Kind "Du bist hübsch – und das zeigen wir der Welt" mit auf den Weg. Eine Botschaft für mehr Vielfalt, Offenheit und Selbstvertrauen.

Bei "Fuckin’ Perfect", "Raise Your Glass" und "Blow Me" kocht das Stadion. Und als ob das alles noch nicht genug wäre, lässt sich Pink zu "So What” an mehreren Seilen durch das ganze Stadion schießen. Gleich einem Traumtanz gleitet sie von Säule zu Säule, die im Publikum stehen. Wie der Konfettiregen, der bei tosendem Applaus am Ende zu Boden trudelt.