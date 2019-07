Claudia Duda

Liebenwalde (MOZ) Die beiden Mütter von zwei vermissten Jugendlichen haben sich mit einem Hilferuf an unsere Redaktion gewendet: Seit Freitag werden die 14-jährige Lena Haack und ihr 15-jähriger Freund Fred Weise vermisst. Die beiden Jugendlichen leben in einer Wohngruppe in Liebenwalde und wurden zuletzt am Freitag in Oranienburg gesehen. Die Polizei in Oranienburg bestätigt, dass eine Vermisstenanzeige vorliegt. Sie sind dort als Ausreißer gemeldet.

"Ich mache mir große Sorgen, denn sie haben beide weder ein Handy noch Geld", erklärt Andrea Haack, die Mutter des Mädchens. Beide haben mittelblondes Haar. Wer die Jugendlichen gesehen hat, meldet sich bei der Polizei unter 03301 8510, oder vertraulich an unsere Redaktion 03301 596324.cd