Polizei fasst zwei Diebe in Joachimsthal

MOZ

Joachimsthal (MOZ) Nachdem am Wochenende in mehrere Ferienobjekte am Werbellinsee eingebrochen wurde, hat die Polizei nun zwei Tatverdächtige gefasst. Aufmerksame Zeugen hatten die Beamten mit einer Personenbeschreibung versehen können. So gerieten eine 34 Jahre alte Frau und ein 29-jähriger Mann ins Visier der Ermittler. In den Wohnräumen der Frau fand sich dann auch tatsächlich Diebesgut aus den Ferienobjekten an. Die beiden Barnimer wurden vorläufig festgenommen. Nun wird geprüft, ob sie auch für weitere Taten in Betracht kommen.