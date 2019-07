Kunst in der Hochschul-Bibliothek

Ulrike Gawande

Neuruppin (MOZ) Zwischen Fachliteratur und Lehrbüchern hat MHB-Bibliothekarin Anett Gerst eine sehenswerte Kunstausstellung geschaffen.

Ganz oben über den unzähligen Medizinbüchern in der im April eingeweihten Bibliothek der Medizinischen Hochschule Brandenburg (MHB) in Neuruppin steht die Erstausgabe der "Ruppin Saga". Nein, es ist kein mehrbändiges Geschichtsbuch, sondern es sind acht Skulpturen oder auch Reliefs des Neuruppiner Kunsttherapeuten und Bildhauers Jens Kanitz.

Das Kunstwerk ist nur eines von vielen, das Bibliothekarin Anett Grest für die neu gestalteten Bibliotheskräume im Haus D der Ruppiner Kliniken akquirieren konnte. Seit 1953 befand sich die Klinikbibliothek im Souterrain des Hauses B, in dem bis heute auch die Bücherei für die Patienten ist. Schließlich gehören schon seit 1897 "Muße und Lektürestunden" zum Therapieplan auf der psychiatrischen Station, weiß die Fachfrau zu berichten. Sie habe die Räume "freudig verlassen", so Grest, residiere man doch jetzt mit der Hochschulbibliothek quasi in der "Beletage".

Dunkle Vergangenheit

Doch das war nicht immer so, denn früher befanden sich in den heutigen Bücherräumen der Maßregelvollzug, später die Psychiatrische Landesanstalt, eine Suchtklinik und die Entgiftungsstation. Kleine, hohe Fenster und die Zellentüren erinnern – als "Zitate der Geschichte" – an diese dunklen Zeiten in der Vergangenheit. Heute befinden sich moderne und gern genutzte Gruppenarbeitsräume für die Studenten dahinter. Dieser Prozess der Veränderung, des Wandels und der erfolgten Umwidmung gefällt Anett Gerst, die 2016 ihren Master als Bibliothekarin im Fernstudium gemacht hat. Das Grundlagenstudium in Bibliothekswissenschaften hatte die vierfache Mutter, die seit 1996 im Raum Neuruppin lebt, einst in Potsdam absolviert.

Temporäre Räume

Als "Temporary Spaces" – temporäre Räume – bezeichnet Gerst die Veränderungen. "Nichts ist für immer", glaubt sie und erinnert an die Kaserne in der Alt Ruppiner Chaussee, jetzt Heimat mehrerer Berufsschulen, und die Wittstocker Tuchfabrik, die ein Bildungscampus werden soll. Die 46-Jährige mag solche Umwidmungen, besonders wenn die Räume eine Historie haben. "Das ist toller Prozess." Denn auch die Bibliothek sei im Wandel: Weg von den historischen Skriptorien, Orte reinen Lesens und Schreibens, hin Orten der Begegnung und des Lernens. Auch in Gemeinschaft.

10 000 Medien in Lehrbuchsammlung, Freihandmagazin und als E-Books und E-Journals in der Datenbank stehen den Studenten zur Verfügung. Von jedem Buch gebe es aber ein "lebensnotwendiges Präsenzexemplar", verrät Gerst. Denn die Bücher sind gefragt. Die Bibliothek war ein großer Wunsch der Studenten, sagt sie. Computerarbeitsplätze und eine Rund-um-die-Uhr-Ausleihe runden das Angebot für Ärzte und Studenten ab. "Die Studenten kommen häufig und gern", so Anett Gerst, auch wenn die Fachliteraturauswahl "weder perfekt, noch vollständig" sei. Dafür gehe es in der Lehrbuchsammlung sehr kommunikativ zu.

Schön und ästhetisch

Bei den Möbeln habe man improvisieren müssen. Alte Regale wurden aus den vorigen Räumen mitgenommen. Deshalb brauchen sie auch umso mehr Kunst, verrät die 46-Jährige lachend, die froh über die ausgestellten Leihgaben der Künstler ist. "Ich wollte es immer schön und ästhetisch haben." Schließlich halten sich die Nutzer lange in den Räumen auf. "Da braucht man Inspiration", ist sie überzeugt. "Aber wir haben auch asketisch, sachliche Räume." Denn jeder finde hier ein Buch und ein Stück Kunst. Von Jens Kanitz, der als ausgebildeter Forstwirt auch viel mit Holz in seinen Kunstwerken arbeitet, sind neben der Ruppin-Saga auch die Bilder "Ameisenstaat" und im Foyer der "Bienenstaat" zu sehen. Vom Chefpathologen der Klinik, dem gebürtigen Bremer Dr. Frank Lippek, ist eine Reihe stimmungsvoller Schwarz-Weiß-Fotografien aus Venedig im Computerkabinett zu bewundern.

Leihgaben der Künstler

2011/2012 war Lippek Student bei Jörg Klaus an der Ostkreuzschule für Fotografie. "Die Bilder konnte ich schon vor ein paar Jahren für die Bibliothek erobern", freut sich die Herrin der Bücher. Von der freischaffenden Künstlerin, Diplom Designerin und Kunsttherapeutin Franziska Zänker aus Alt Ruppin sind Skulpturen und Grafiken in der Bibliothek ausgestellt.

"Es ist ein schöner Ort für Kunst", ist Gerst überzeugt. Die Räume seien hell, man sei in der Natur und es gebe die Wechselwirkung mit den Menschen. Die Werke, wie der "Taucher" im Foyer, der in die Wissenschaft einzutauchen scheint, seien zudem Anlass, "Emotionen auszudrücken und ihnen Raum zu geben."