Mit buntem Pulver und fetten Sounds

Thomas Pilz

Fürstenberg (MOZ) Fröhliche Gesichter, eingehüllt von riesigen Wolken aus bunten Farben, und pulsierende Rhythmen, die zum Tanzen animieren: Am ersten September-Sonnabend geht auf der Fürstenberger Festwiese die Post ab. Erneut wird ein Holi-Fest veranstaltet – wer sich am Abend zuvor am selben Ort schwungvoll warm tanzen will, ist bei der Musik-Veranstaltung "Disco-Fever" willkommen.

Veranstalter Robert Puppel freut sich ganz besonders auf diese Veranstaltung während seiner Tournee: 2014 war er das erste Mal mit seinem Holi-Fest zu Gast am Röblinsee. Sofort sei er von der "Location" begeistert gewesen, idyllisch gelegen, zugleich etwas abseits von dicht bebauten Siedlungen. "Der ideal Ort für große Tanzveranstaltungen", findet Puppel.

Die ganze Familie macht mit

Deshalb werden er und seine Crew von der Berliner Firma V Event GmbH "Fürstenberg in die bunteste Stadt Brandenburgs verwandeln. Zumindest am 7. September.

Warum gerade die Wasserstadt? "Es handelt sich um das schönste Eventgelände nördlich von Berlin", erklärt der Manager. Außerdem gebe es stets eine gute Resonanz und hervorragende Erfahrungen mit dem Publikum.

Ab 14 Uhr kann das Gelände zu fetten Beats in ein buntes Farbenmeer getaucht werden. Bekannte DJs wie "DJ NC Chris" und andere heizen den Partygästen ein. Wohlgemerkt ist der Beginn der Veranstaltung deshalb so zeitig, weil ausdrücklich Familien eingeladen seien, die gute Stimmung auszukosten. Erneut wird sich alles selbstverständlich um die bunten Pulver drehen, die zum Gaudi aller in die Luft geworfen werden: "Halbstündlich ab 15 Uhr wird ein Countdown gezählt und ein Meer an Farbexplosionen wird das Festgelände in etwas Unvergleichliches verwandeln", kündigt Robert Puppel an.

Und er hat für Neugierige einen Tipp, wenn sie mit einem Holi-Fest noch nicht allzu viel assoziieren können: "Wer schon vorab so etwas sehen möchte, kann bei youtube.de unter dem Stichwort "Holi" verschiedene Videos sich ansehen", merkt Puppel an.

"ATA – Bescheuert, aber sauber"

Zweifellos werde man beim Anblick der Filme feststellen, "es ist eine hochemotionale Veranstaltung, die einen schönen Schauer über den Rücken fahren lässt", keinesfalls handele es sich um eine der ortsüblichen Disko-Veranstaltungen.

Doch damit noch lange nicht genug: "Um die besonders schöne Location optimal zu nutzen, werden wir am Vorabend, Freitag, 6. September, eine "Disco Fever" Party feiern. Damit auch tatsächlich alle Feierwütigen auf ihre Kosten kommen, wurde gleich ein ganzes Team aus Plattenauflegern eingekauft.

Das DJ Team nennt sich "ATA – Bescheuert aber sauber" und wird zu den besten und bekanntesten Songs den Gästen ordentlich einheizen. "Und wir sind sicher, dass die Tanzfläche sich sehr schnell und auch langanhaltend füllen wird", erklärt Puppel.

Klar, dass es Disco-Fans gibt, die Kondition genug für beide Partys mitbringen. Extra für die halte man ein Kombi-Ticket für schlappe acht Euro bereit – übrigens ist das der Eintrittspreis für die "Disco-Fever"-Fete am Freitag, 6. September.

Für die Holi-Party werden im Vorverkauf fünf Euro aufgerufen, an der Tageskasse sind es acht Euro. Wer rechtzeitig beide Veranstaltungen bucht, der ist also klar im Vorteil.