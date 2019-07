Pflanzenpfad mit tieferer Bedeutung

Eckhard Handke

Neuruppin Der Schauspieler und Fontane-Kenner Alexander Bandilla führte Interessierte am Sonntagnachmittag im Tempelgarten durch die dortige Ausstellung "Fontanes Pflanzen".

Rund 50 Besucher ließen sich über den Pfad mit insgesamt 31 Gewächsen leiten, die Fontane in seinen Romanen erwähnt hat. Als ausgebildeter Apotheker mit exzellentem botanischen Fachwissen wusste Fontane genau über die Bedeutung, die Symbolkraft und die Wirkung dieser Pflanzen Bescheid.

Gewächse als Zeichen

An acht Stationen stellte Alexander Bandilla die einzelnen Pflanzen vor und informierte darüber, in welchem Roman Fontane ihnen eine Rolle zukommen ließ. Dazu zitierte der Schauspieler die entsprechenden Stellen aus diesen Schriften. So kommen die Palmen, die den Wandel symbolisieren, im Roman "L’Adultera" vor. Wasserliesch und Aloe Vera – ein Zeichen für Aufmerksamkeit – werden im "Stechlin" erwähnt.

Im Roman "Irrungen, Wirrungen" geht es um das Vergissmeinnicht und die Immortelle. Erstere symbolisiert die Erinnerung und Letztere das Gedenken. Und auch im Roman "Effie Briest" spielen Pflanzen eine Rolle, wie das indische Blumenrohr, der Rhabarber und die echte Feige.

Zwei weitere Führungen

Alexander Bandilla machte den Besuchern Appetit darauf, die Fontane-Romane nach den neuen Erkenntnissen nochmals zu lesen. Die Führung, die für 45 Minuten angesetzt war, dauerte am Ende 90 Minuten, war aber kurzweilig.

Die Ausstellung "Fontanes Pflanzen" ist noch bis zum 27. Oktober im Tempelgarten zu sehen. Treffpunkt für die Führungen ist das Haupteingangstor an der Präsidentenstraße. Organisiert werden die Touren vom Neuruppiner Tempelgartenverein.

Die nächste geführte Tour findet am Sonnabend, 27. Juli, sowie am Sonntag, 28 Juli, statt.