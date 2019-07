Klagen gegen Gebührenbescheide

Andrea Linne

Panketal (MOZ) Kurt Geisler ist gerichtsbekannt. Der 85-jährige Röntgentaler hat vor einigen Jahren gegen Gaspreiserhöhungen durch die EWE geklagt und vor Gericht einen Vergleich erstritten. Seit einiger Zeit aber richtet sich der Ärger des akribisch rechnenden Seniors gegen den Eigenbetrieb Kommunalservice Panketal. Der frühere Kreisdezernent und Diplomingenieur rechnet alles genau nach und hinterfragt die Gebührenbescheide bis ins Kleinste, die ihm ins Haus flattern.

Geisler selbst verbraucht extrem wenig Wasser. Er spricht von 15 bis 18 Kubikmetern im Jahr. Der Eigenbetrieb geht davon aus – und das weist auch die aktuelle Gebührenkalkulation so aus –, dass in einem Zwei-Personen-Haushalt 60 Kubikmeter, in einem Drei-Personen-Haushalt 90 Kubikmeter realistisch sind. Das Amt für Statistik Berlin Brandenburg hat in Brandenburg 40,5 Kubikmeter pro Kopf für 2016 ermittelt. Das sind 111 Liter am Tag pro Person. Was Kurt Geisler so ärgert: "Ich möchte die Diskussion anstoßen. Ich bin SPD-Mitglied, was nicht jedem passt, aber ich spreche hier für die kleinen Leute." Er selbst habe genügend Geld, darum ginge es ihm nicht. Aber viele Senioren und Alleinstehende müssten mit jedem Cent rechnen. "Das sind mindestens 3000 Anschlussnehmer in Panketal, die das betrifft. Die würden locker 150 Euro im Jahr zurückbekommen, wenn der geringe Verbrauch in der Grundgebühr berücksichtigt werden würde", ärgert sich der Hausbesitzer. Stattdessen mache der Eigenbetrieb Gewinne und kalkuliere nicht richtig. Einen dicken Aktenordner füllen die Gerichtsbriefe, Mahnschreiben und Widersprüche bereits.

Doch bisher kommt Geisler nicht weiter, um ein Absenken der Grund- und Mengengebühren zu erreichen. Auch die direkte Ansprache von Gemeindevertretern wie Jochen Bona (Unabhängige/Grüne), der nicht wiedergewählt wurde, und des Zepernicker Ortsvorstehers Olaf Mangold (SPD) haben nichts befördert. Dabei sieht Mangold durchaus Handlungsbedarf: "Wir unterstützen daher auch das Bestreben, einen eigenen Werkausschuss zu verankern."

Keine Gewinne

Heidrun Rinne, Werkleiterin in Panketal, kennt Kurt Geisler auch aus dem Gerichtssaal. Sie wendet sich gegen Aussagen, die aus ihrer Sicht nicht korrekt sind. So würde der Eigenbetrieb keine Gewinne einfahren, wie Geisler behauptet. Die Entscheidung, ab 2014 ein Gebührenmodell anstatt bis dahin kassierter Beiträge einzuführen, gehe auf einen Beschluss der Gemeindevertreter zurück. Damit konnten außerdem Alt- und Neuanschließer gleich gestellt werden. Gut 8000 Hausanschlüsse gibt es in der Gemeinde, bis 2022 sollen 14 Millionen Euro investiert werden, davon zehn Millionen Euro im Trinkwasserbereich. So stamme das Wasserwerk von 1928 und benötige Kapazitätserweiterungen. Der Bau eines Reinwasserbehälters in der Hochstraße koste derzeit gut eine Million Euro. Die Grundgebühr wurde nicht verändert, so Rinne, mit 1,92 Euro je Kubikmeter Trinkwasser läge Panketal im Schnitt der Umlandgemeinden. Bei der dezentralen Abwasserentsorgung würden Kosten eins zu eins durchgereicht.

Der Jahresüberschuss fließe in Investitionen, darunter auch in die Erweiterung und Sanierung von Leitungen. Jährlich müssten drei bis vier Kilometer der bis zu 90 Jahre alten Leitungen und Anschlüsse erneuert werden, was nicht zu schaffen sei. Die Werkleiterin stellt klar: "Es gilt für uns die Eigenbetriebsverordnung, an die wir uns strikt halten. Einmal jährlich sind die Betriebsprüfer im Haus. Bis Ende August legen wir die Ergebnisse auch den Gemeindevertretern vor." Einmal jährlich würde die Kalkulation der Gebühren mit dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs vorgenommen. "Spartengenau", sagt Rinne. In der Grundgebühr werde der Anteil der Fix-Kosten verankert, der nicht mehr als die Hälfte der Kosten umfassen dürfe, die zum aufwendigen Betreiben der Anlagen nötig sind. "Es werden nur betriebsnotwendige Kosten berücksichtigt, die wir so gering wie möglich halten." Dazu komme der Verbrauch. "Wer so wenig verbraucht wie Herr Geisler, spürt den Unterschied zwischen Grund- und Mengengebühr mehr als ein Haushalt mit vielen Kindern", so die Werkleiterin.

Klagen bisher abgewiesen

Für Kurt Geisler ist das nicht schlüssig. Er fordert, die Gewinne, wie er die Überschüsse nennt, an die Kunden zurückzugeben. Deshalb klagt er gegen seine Bescheide und behält Geld ein. Karsten Diesel, Pressesprecher des Verwaltungsgerichts Frankfurt/Oder: "Die zuständige Kammer hat zwei Klagen bereits durch Urteil vom 8. Oktober 2018 entschieden.... In beiden Verfahren wurden die Klagen abgewiesen; die Urteile sind rechtskräftig." Dabei habe sich das Gericht auf "die Festsetzungen der Verbrauchs- und Grundgebühren durch den Eigenbetrieb Panketal" gestützt, die "rechtmäßig waren". Und: "Die Kammer ging davon aus, dass die Gebühren gemessen an den gesetzlichen Vorschriften (Kommunalabgabengesetz für das Land Brandenburg) rechtmäßig und nicht überhöht waren. Die Annahmen des Klägers wurden somit in keinem Verfahren bestätigt."

Da weitere Klagen anhängig sind, wie Karsten Diesel auf Nachfrage berichtet, müsse der Eigenbetrieb Stellung nehmen. Wann eine Entscheidung in der Sache ergeht, sei ungewiss.

Der Eigenbetrieb will die Betriebsführung beim Trinkwasser 2021 übernehmen. Kurt Geisler befürchtet Gebührenerhöhungen. "Davon gehen wir zum aktuellen Zeitpunkt nicht aus", betont Heidrun Rinne.