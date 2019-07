MOZ

Wandlitz (MOZ) Unbekannte haben am Wochenende in der Ützdorfer Straße in Prenden Nazisymbole gesprüht. Der Vandalismus wurde der Polizei am Sonntagvormittag gemeldet. Die Täter hinterließen demnach insgesamt fünf Hakenkreuze auf dem Straßenbelag, einem Glascontainer und einer Kleiderbox. Kriminalisten der Direktion Ost haben die weiteren Ermittlungen übernommen.