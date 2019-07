Theater lässt die Puppen tanzen

Nadja Voigt

Zollbrücke (MOZ) Der Froschkönig als ­clowneskes Stabpuppenspiel und zwei hochklassige Jazzkonzerte stehen am kommenden Wochenende im Theater am Rand in Zollbrücke auf dem Programm. "Concert pour deux" heißt es am Freitag ab 19.30 Uhr mit Jansen Folkers und Tobias Morgenstern: "Zwei gestandene Solisten treffen sich nach 20 Jahren wieder, um sich spielerisch über ihren Blick auf die Welt auszutauschen. Ihre Biographien und Karrieren sind extrem unterschiedlich verlaufen. So entsteht ein gemeinsamer Konzertabend mit witzigen Dialogen und musikalischen Raffinessen. Bogen und Balg biegen sich doppelt kräftig zwischen schnellen Takt- und Stilwechseln. Morgenstern groovt, Folkers jubiliert. Weltmusikalisches zwischen Buenos Aires, Paris und Zollbrücke."

Bulgarische Folklore

Die drei Musiker vom "Uwe Kropinki Trio" präsentieren am Sonnabend ab 19.30 Uhr eine einzigartige Mischung aus Jazz, Klassik und bulgarischer Folklore. Uwe Kropinski gilt als der "bedeutendste und aufregendste Innovateur im Bereich moderner improvisierter akustischer Gitarrenmusik", wie die Stuttgarter Zeitung schrieb. Susanne Paul spielt das Cello gezupft mit dem Groove einer Jazzbassistin, aber auch gestrichen mit großer Schönheit des Tones. Vladimir Karparov vereint Jazz-Saxophonspiel mit dem Klang seiner bulgarischen Heimat.

Und "Der Froschkönig" als clowneskes Stabpuppenspiel "Mädchen, Du bist der Knaller" beschließt das Wochenende im Theater am Rand am Sonntag um 15 Uhr. "Die Prinzessin hat Probleme: Im Schloss ist es heiß, eng und vor allem laaaangweilig! Zum Glück hat die Königstochter eine goldene Kugel – ihr absolutes Lieblingsspielzeug. Als sie die jedoch verliert, nimmt die Geschichte ihren Lauf. Susi Claus und Dorothee Metz zeigen, wie man sich aus einer Zwangslage befreit, wie heilsam ein saftiger Zorn ist und zu welch wunderbaren Verwandlungen er führen kann", heißt es zum Stück, das sich für Kinder ab vier Jahren eignet.

Infos:www.theateramrand.de