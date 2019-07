Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Wie etnsteht eine Tageszeitung? Wo versteckt sich Kruschel, das neunmalkluge MOZ-Maskottchen? Was macht ein Reporter? Vielen neugierigen Fragen konnten Kinder bei einem Redaktionsbesuch in der MOZ-Lokalredaktion Angermünde auf den Grund gehen. Zum zweiten Mal bot die Redaktion eine Ferienveranstaltung im Rahmen des Agenda-Diploms an. Die Kinder Jannik (11), Simon (10), Rebecca (11), Ella (9), Elisa (7) und Theresa machten sich dann mit der Lokalredakteurin selber als junge Reporter mit vielen Fragen und Fotoapparat auf den Weg durch Angermünde, staunten im Presseshop von Birgit Brandt über den bunten Blätterwald mit rund 1000 Zeitungen und Zeitschriften, erfuhren in der Touristinformation, dass täglich 70 bis 100 Touristen hier Informationen holen und informierten sich über den Baufortschritt der Freien Schule und des Museums.

Das Agendadiplom wird in Angermünde zum zweiten Mal als kostenlose Ferienaktion für Grundschüler angeboten und findet sehr großen Zuspruch. Wer mindestens vier Angebote besucht, bekommt am Ende das begehrte Agenda-Diplom. dw