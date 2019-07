Elke Lang

Bad Saarow Bei über 80 Veranstaltungen an verschiedensten Orten im Amtsgebiet habe sich mit dieser Programmfülle der Kultursommer "zu einem inklusiven Kulturfestival für alle Sparten" entwickelt und sei überhaupt "das größte Kulturfestival unserer Region", lobte am Sonnabend Christian Riecke, Direktor des Amtes Scharmützelsee, den Förderverein Kurort Bad Saarow und die vielen Helfer, die das ermöglichen. Seine Botschaft ist, Kultur nicht nur zu konsumieren, sondern sich damit auseinanderzusetzen. Dass zur Eröffnung der 18. Saison in die Rotunde des Saarow-Centrums zusätzlich Stühle gestellt werden mussten, zeigt das Interesse der Bevölkerung daran. Bürgermeister Axel Hylla erinnerte an "das umfangreiche private Engagement durch die Vereine, das auch hinter dem Kultursommer steht, und versicherte: "Wir wollen es als Gemeinde weiter unterstützen, um es für die Gemeinschaft nutzen zu können."

Umfangreiches Engagement

Zum Kultursommer, der in diesem Jahr vom 13. Juli bis 8. September reicht, gehört auch immer ein Programmheft, das kostenfrei abgegeben wird. Außerdem wurde in der Rotunde eine neue Ausstellung zur Ortsgeschichte eröffnet. Dass das nicht ohne Sponsoren möglich ist, hob Beate Müller, die Vorsitzende des Fördervereins "Kurort Bad Saarow", dankbar hervor. An deren Spitze stehen die Gemeinde, die Sparkasse Oder-Spree und das Klinikum. Das Programmheft, so erläuterte sie, habe vier Seiten mehr als im vorigen Jahr, "Altbewährtes und Neues, jeder findet etwas, was zu ihm passt". Allerdings, so gab sie zu bedenken, "könnte bei dieser große Bandbreite gerade auch an Musikveranstaltungen noch mehr für junge Leute darunter sein". Eine neue Ausstellung, die kommenden Sonnabend im Scharwenka-Kulturforum eröffnet wird, widmet sich wieder lebenden oder schon verstorbenen "Persönlichkeiten" aus Bad Saarow. Waren es bis jetzt Schriftsteller, deren Leben und Werk in Tafeln vorgestellt wurde, ist die Auswahl jetzt auf bildende Künstler, Architekten, Musiker und mit Emöke Pöstenyi auf eine Tänzerin erweitert worden.

Auch der neue Kalender, diesmal unter dem Titel "Saarow unterwegs" mit Bahn, Dampfschiff, Flugzeug, Auto, Ruderboot, Pferd und sogar Schlitten, wurde vorgestellt. Die historischen Postkarten stammen größtenteils von Martin Kramberg. Zum "neuen Gesicht" des Kalenders gehört, dass aufgehängt zwei Seiten sichtbar sind und sich die geschichtlichen Erläuterungen gleich unter den Bildern befinden. Er wurde von einem Team um Carola Petzold und Steffi Berthold zusammengestellt. Musikalisch eröffnet wurde der 18. Kultursommer mit Gitarrenmusik durch die Brüder Tobias und Simon Tulenz.