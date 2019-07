Notarin bestätigt Entensieg

red

Frankfurt Es nieselte am Sonntagmittag, aber Nass macht Enten bekanntlich nichts aus. Um 13 Uhr purzelten 4 501 gelbe Quietscheentchen aus drei schwarzen Containern in die Alte Oder. Freiwillige Feuerwehrleute aus Lichtenberg hoben die Tonnen über die Brüstung der Ziegenwerderbrücke. In diesem Jahr hätten mehr Entchen Paten gefunden als im vergangenen Jahr, sagt Stadtfestorganisator Robert Reuter von der Messe- und Veranstaltungs GmbH (MuV). 5 555 Enten waren insgesamt von der MuV quasi zur Adoption freigegeben. Viele Zuschauer standen mit ihren Losnummern an der Strecke, die Paten der siegreichen Enten waren jedoch bei Bekanntgabe der Gewinner nicht vor Ort. Moderiert wurde das Ganze von Musiker Sven Loichen, der mit seinem Megafon sogar einen eigenen Song zum Entenrennen zum Besten gab. Nach 18 Minuten stromabwärts erreichte die erste Ente das Ziel. Eine Notarin passte im Boot auf, dass alles seine Richtigkeit hatte. Die Feuerwehr hatte Schläuche als Barrieren auf das Wasser gelegt, damit keine Ente ausbüxen konnte.

Die Gewinner mögen sich mit ihrem Los in der Tourist-Information im Bolfrashaus melden. Den Hauptgewinn, eine 8-tägige Donau-Flusskreuzfahrt für zwei Personen holte sich die Startnummer 1104. Platz zwei belegte Nr. 2365 und gewann eine von Autohaus König gesponserte Vespa. Auf die Dritte (Nr. 2383) wartet ein Gutschein für Luftbildaufnahmen von "Look at von oben". Platz 4 und 5 (Nr. 1198 und 247) sicherte sich jeweils ein Jahres-Pizza-Abo (Domino´s Pizza) und ein Jahres-Bier-Abo (Frankfurter Brauhaus). Für die Sechstplatzierte (Nr. 277) spendiert die SVF eine Fahrt mit der historischen Staßenbahn. Für Platz 7 und 8 (Nr. 1154 und 2376) gibt es handgefertigte ukrainische Keramik von Olena Herold. Zwei Karten für die Potsdamer "Biosphäre" gehen an Platz 9 (Nr. 3539). Die Platzierten 10 bis 19 dürfen ebenfalls Pizza essen (Nr. 241, 3083, 1664, 296, 289, 3022, 801, 1131, 1700, 2174).