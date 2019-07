Jugendfeuerwehr probt den Ernstfall

Christina Sleziona

Eisenhüttenstadt (MOZ) Zuerst ein Schrei, dann folgt eine zweifache Explosion. Ein Notruf wird abgesetzt. Nach viereinhalb Minuten ist die Feuerwehr endlich da: Ein Chemieunfall in der ehemaligen Schule im Diesterwegring führte zum Brand im ersten Obergeschoss, so wird ihr mitgeteilt – zum Glück nicht ernsthaft. Was hier am Freitag beobachtet werden konnte, war nur eine Übung. Die Ausbilder der Jugendfeuerwehr taten allerdings alles daran, möglichst reale Bedingungen für die zwölf Jung-Einsatzkräfte zu schaffen.

Michel Jantke, Jugendwart vom Löschzug Fürstenberg, leitet die Jugendlichen an. Insgesamt vier verletzte Personen müssen aus der Schule gerettet werden. Einige schreien gerade noch um Hilfe, manche sind schon bewusstlos auf dem Boden niedergestreckt. Neben brennenden Trümmerteilen (hier: in Brand gesteckte Klopapierrollen) warten auf die Jugendlichen Nebelmaschinen, die die Sicht bei der Rettung erschweren. "Wer um Hilfe schreien kann, hat noch Luft zum Atmen. Das ist ein gutes Zeichen. Doch bei einer starken Rauchbildung können die Feuerwehrmänner und -frauen nicht mehr einschätzen, wer noch und wo am Boden liegt", erklärt Titus Kaspari von der Freiwilligen Feuerwehr in Eisenhüttenstadt. Vorsichtiges Herantasten ist also die Devise.

Feuerbekämpfung geglückt

Die erste Herausforderung stellt das Feuer dar. Es versperrt den Weg in das erste Obergeschoss. Für die Jugendlichen ist das jedoch kein Problem, sie löschen es mit gezielten Wasserstrahlen in die richtige Richtung, bevor es für sie vorsichtig die Treppe entlang nach oben geht. Dabei müssen die jungen Einsatzkräfte darauf achten, dass sich der Feuerwehrschlauch nicht am Geländer verhakt und sich nicht mehr mitziehen lässt.

Das erste vermeintlich bewusstlose Kind liegt am oberen Treppenabsatz. Obwohl es schwer verletzt scheint, wird es jedoch ohne zu zögern am Oberkörper und an den Beinen gefasst und heruntergetragen. Titus Kaspari erklärt, warum im Ernstfall keine medizinische Vorabuntersuchung möglich ist. "Wenn der Mensch bewusstlos ist, herrscht akute Lebensgefahr. Er muss dann sofort aus dem giftigen Brandrauch herausgebracht werden." Die Risiken einer Querschnittslähmung zum Beispiel können dabei nicht beachtet werden.

Oben angekommen wird der Nebel immer dicker. Durch die Nebelmaschinen können die Jugendlichen kaum noch ihre Hand vor Augen sehen. Gasmasken und ein Sauerstofftank auf dem Rücken schützen sie vor giftige Dämpfe, erschweren jedoch zusätzlich die Rettung. Weil der Rauch nach oben steigt, ist die Sicht auf Bodenhöhe am besten. Die Jugendlichen wissen das, knien sich deshalb hin und gehen so die rechte Wand entlang zum nächsten Raum, in dem sich weitere drei Brandopfer befinden. Nachdem auch diese geborgen werden können, erhalten alle Verletzten vor dem Gebäude noch eine medizinische Notfallversorgung. Dann ist der anderthalbstündige Einsatz geschafft.

An die Ausbildung gedacht

Michel Jantke war bei jeder Herausforderung dabei. Er ist stolz auf seine Jugendfeuerwehr. "Ich bin positiv überrascht. Die Jugendlichen haben sogar mehr Leistung gebracht als erwartet", sagt er. Besonders die Brandbekämpfung im Hausflur war in seinen Augen einwandfrei durchgeführt worden. Einmal im Jahr proben die Freiwillige Feuerwehr Eisenhüttenstadt und der Löschzug in Fürstenberg so eine Notfallübung. "Ab 16 Jahren kann man die Ausbildung bei uns beginnen. Die Übung ist dafür schon einmal ein Herantasten", sagt Michel Jantke. Die leerstehende Gesamtschule 3 war dieses Jahr ein dankbares Gebäude für eine solche Inszenierung. Die Stadt plant jedoch noch dieses Jahr den Abriss.