Ohne Schiris rollt der Fußball nicht

Burkhard Bock

Schwedt Der Vorsitzende des Schiedsrichterausschusses im Fußballkreis Uckermark, Sören Kalz, hat mit seinen Mitgliedern die Richtlinien zur neuen Saison festgelegt. Selbst im Ausschuss gab es dazu Veränderungen. Damit will man die Effektivität und die Gesamtarbeit verbessern.

Als Stellvertreter fungiert weiterhin der Gerswalder Detlef Schultz. Ulrich Weber, bisher Ansetzer, wird zukünftig für Schiedsrichterveranstaltungen, Ehrungen und Auszeichnungen verantwortlich sein. Sven Dorias (Ansetzer) soll sich um Rechtsfragen, den Ordnungen und der Strafanordnung kümmern. Als Ansetzer wird Eric Tegge fungieren, der auch gleichzeitig für die Ausbildung verantwortlich ist. Ihm zur Seite stehen Niklas Wiese als Lehrwart, Horst Röhle für das Hausregeltraining und Tobias Collin, der sich um den Schiedsrichternachwuchs kümmern soll.

Auf seiner letzten Tagung hat der Ausschuss auch Veränderungen im Schiedsrichterwesen beschlossen. Dazu zählt die Einstufung von Schiedsrichtern für die kommende Fußballsaison. Dabei ist man nach bestimmten Kriterien vorgegangen. Darunter zählen die Zuverlässigkeit, Teilnahme an Lehrabenden, Hausregeltraining, Beobachtungen, Perspektiven, Persönlichkeiten und natürlich will der Ausschuss jungen Referees den Weg ins Schiedsrichterleben erfolgreich bahnen. So schaffte Niklas Wiese den Aufstieg in die Landesliga. Neu in der Landesklasse sind David Schrödter und Radoslaw Zbaracki. Spiele in der Brandenburgliga werden Eric Tegge und Tobias Collin leiten. Für die Landesliga sind Mathias Hoppe und Niklas Wiese gemeldet.

Als Schiedsrichter in der Landesklasse fungieren Paul Petermann, Denny Taxweiler, Nico Hannemann, Paul Jeczkowski, Anne-Frieda Reinke, Chris Wein, Christian Winkler, David Schrödter und Radoslaw Zbaracki.

Neu in die Kreisoberliga eingestuft wurden Krzysztof Pawlisiak, Andreas Schünemann, Martin Schwenn, Michel Sieh und Marius Scholz. Ulf Richter ist nach einer Pause wieder mit in der Kreisoberliga dabei. Da wo es Aufstiege gibt, gibt es auch Abstiege und das auch bei den Schiedsrichtern. Michael Busse, Sven Damitz, Thomas Haas und Stefan Thieme werden nun in der Kreisliga aktiv sein.

Insgesamt hat der Schiedsrichterausschuss große personelle Probleme. Jeder Verein sollte sich um Unparteiische kümmern und dafür werben. Denn bekanntlich geht es ohne Schiedsrichter im Fußball nicht.