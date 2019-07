Doppelter Landestitel für Dieter Pohlann

Carola Voigt

Frankfurt (Oder) (MOZ) Zwei Vertreter entsandte die Schwedter Schützengilde zu den Landesmeisterschaften in den Disziplinen Freie Pistole und Freie Pistole mit Auflage in den Frankfurter Olympiastützpunkt. Die Königsdisziplin der Pistolensportarten wird auf Pistolenscheiben in 50 Metern Entfernung mit Kleinkaliber geschossen.

Im ersten Wettbewerb des Tages mit der Freien Pistole konnte nach 60 Wertungschüssen Dieter Pohlann in der Klasse Herren IV mit 487 Ringen den ersten Platz vor den beiden Vertretern aus Königswusterhausen/Wildau erreichen. Im zweiten Wettbewerb waren beide Schwedter Schützen im Einsatz. In der Disziplin Freie Pistole Auflage wurden 30 Schuss geschossen, mit der Möglichkeit, die Pistole auf dem Handballen aufgelegt zu benutzen. 300 Ringe konnten erzielt werden. Mit 282 Ringen und neuem Landesrekord konnte sich Dieter Pohlann in die Liste der Landesmeister in der zusammengefassten Seniorenklasse eintragen. Gerd Neulinger erreichte mit 263 Ringen einen guten Mittelfeldplatz an sechster Position. "Ein schöner Erfolg unserer Minidelegation aus Schwedt", urteilte der zweifache Landesmeister Dieter Pohlann

Am Sonnabend richtet die Schwedter Gilde wieder selbst einen Wettkampf aus. Der 12. Oderpokal der Trapschützen wird auf dem Schießstand in der Breiten Allee 13 ausgetragen. Ab 9 Uhr messen sich Schützen in vier Alters- sowie einer Damenklasse. In zwei Durchgängen wird mit der Schrotflinte auf je 25 Tonscheiben geschossen. Auch Schützen, die nicht im Schwedter Verein organisiert sind, können sich am Wettbewerb beteiligen.