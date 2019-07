René Hübner kämpft um den WM-Titel der GBC

Hagen Bernard

Eisenhüttenstadt Der 43-jährige Profiboxer René Hübner wird am 28. September in Zgorzelec (Görlitz) seinen Titel um die GBC-Weltmeisterschaft im Cruisergewicht verteidigen. Der Titelkampf ist über zwölf Runden angesetzt. Gegner ist der 25-jährige Ungar Mate Kristof. Der 25-jährige Budapester hat von seinen 22 Profikämpfen elf gewonnen und elf verloren. Ein Drittel seiner Siege erreichte er per K.o.

"Mate Kristof ist Interconti-Meister der UBF, kein ganz schlechter Gürtel. Er hat mich herausgefordert und wollte auf neutralem Boden kämpfen", erklärt der Eisenhüttenstädter. "Er ist jung und dynamisch, will etwas erreichen und ist kein Schlechter. Er hat schon im Ausland Titel geholt", fügt Hübner hinzu.

Zuletzt hatte Hübner seinen Gürtel im Mai 2018 in der Inselhalle gegen den Ungarn Balasz Horvath verteidigt. Damals hatte Hübner seinen Heimausstand gegeben, er baut derzeit den 20-jährigen Mashal Marefat für die Hauptkämpfe in Eisenhüttenstadt auf. Marefat wird zum Monatsende um die Deutsche Meisterschaft der Elite in Berlin im Halbschwergewicht boxen. Im November soll der Landesmeister um die Deutsche Meisterschaft der U 21 antreten. "Im U-21-Wettbewerb rechne ich mir für ihn einige Chancen aus. Im nächsten Jahr soll er dann Profi werden", blickt Hübner voraus.

Für sich selbst rechnet Hübner noch mit einem größeren Titelkampf im Ausland. "Ich habe mehrere Angebote für Kämpfe um größere Gürtel. Ich muss jedoch nicht mehr jede Offerte annehmen", scheint das Passende für ihn zumindest noch nicht spruchreif zu sein.