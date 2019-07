36 Athleten drücken über vier Tonnen

Hubertus Rößler

Frankfurt (MOZ) Im zweiten Versuch drückte Sven Müller die entscheidende Last nach oben. Der Titelverteidiger der Offenen Deutsch-Polnischen Meisterschaften im Bankdrücken sicherte sich am Sonnabend wie im Vorjahr mit 200 Kilogramm den Sieg. "Im ersten Versuch hatte ich 192 Kilo drauf, habe dann aber das Kommando verpasst und er war ungültig. Irgendwie hatte sich meine Hand gedreht", erklärte Müller, der für den gastgebenden Universitätssportclub Viadrina startet. Im zweiten Durchgang ließ der 44-Jährige dann 200 kg auflegen – und stemmte diese souverän. Danach ging es an die 205 kg, die er im Training schon einmal geschafft hat. "Ich wollte mich gerne wieder steigern, aber das habe ich heute leider nicht geschafft", sagte der Frankfurter.

Beim Wiegen um 7.30 Uhr hatte er exakt 116, 1 Kilogramm auf die Waage gebracht. "Die Gewichtsklasse wird mit dem gedrückten Gewicht multipliziert und die errechneten Punkte zählen dann für die Wertung", erklärte Müller, der nach dem Wiegen erst einmal ausgiebig frühstückte – "Banane und Ei". Der amtierende Landesmeister und Dritte der Deutschen Meisterschaften sicherte sich damit auch zum vierten Mal in Folge den Sieg bei den Offenen Meisterschaften der Europa-Universität Viadrina, die zum achten Mal ausgetragen wurden.

Gute Bedingungen in der Halle

Zum zweiten Mal wurde der Wettkampf auch als Offene Deutsch-Polnische Meisterschaft ausgetragen. Diese musste nach der Premiere beim Hansestadtfest vor einem Jahr allerdings kurzfristig von der Stadtwerkebühne in die Gewichtheberhalle am Olympiastützpunkt verlegt werden. "Für uns Sportler sind die Bedingungen zum Aufwärmen und für den Wettkampf hier besser. Aber natürlich ist das Stadtfest für eine Randsportart eine gute Möglichkeit, sich der Öffentlichkeit zu präsentieren", nannte Müller die Vor- und Nachteile. Torsten Bergk, Vorsitzender des USC Viadrina, erläuterte seine Entscheidung: "Es war einfach zu unsicher, ob es nicht doch regnet. Der Aufwärmbereich der Athleten befindet sich hinter der Bühne im Freien. Und auch die Temperaturen waren am Morgen noch etwas frisch."

Bergk zeigte sich ansonsten sehr zufrieden mit der Durchführung der Wettkämpfe, an denen insgesamt 36 Athleten – darunter zwei Frauen – teilnahmen. "Allein im ersten Durchgang wurden mehr als vier Tonnen gedrückt – dabei wiegen die Teilnehmer selbst insgesamt nur drei Tonnen. Sie stemmen also im Schnitt weitaus mehr, als sie selber auf die Waage bringen", erzählte Stefan Köber, Geschäftsführer des Stadtsportbundes, der die Veranstaltung wieder mit unterstützte.

Rang 2 sicherte sich Sebastian Switonski. Der 21-Jährige ist stark gehbehindert und daher auf Krücken angewiesen. "Leider wurde mir der erste Platz heute weggeschnappt. Aber im nächsten Jahr will ich dann den Titel", sagte der junge Słubicer, der im polnischen Nationaltrikot angetreten war.

Eberswalderin siegt bei Frauen

Den Sieg bei den Frauen sicherte sich Mareen Schmeelke von Motor Eberswalde. Dafür genügte ihr bei einem Körpergewicht von 54 kg die Last von 75 kg. "Der Wettkampf ist mal etwas anderes. Schade war nur, dass wir nicht beim Stadtfest angetreten sind", meinte die 28-Jährige, die im Kraft-Dreikampf bei den Junioren schon Vize-Welt- und Vize-Europameisterin wurde und demnächst zur EM im Bankdrücken nach Luxemburg fährt.

Dort wird auch Ursula Häuser an den Start gehen. Die 59-Jährige hatte mit ihrem Mann extra für die Veranstaltung den weiten Weg aus dem hessischen Rüsselsheim an die Oder auf sich genommen. Mit ihrem zweiten Rang war die Vorjahressiegerin zufrieden. "Es hat wieder großen Spaß gemacht. Fürs Publikum war es natürlich schade, dass wir nicht wie im letzten Jahr mitten in der Stadt waren. So waren wir hier oben eher unter uns", sagte die sechsmalige Welt- und vierfache Europameisterin.

Zufrieden zeigte sich auch Valentin Rohm. Der 24-Jährige sicherte sich mit 160 kg den Sieg in der Studenten-Wertung, in der Gesamtwertung landete er auf Platz 6. "Das war jetzt mein insgesamt 17. Wettkampf. Letztes Jahr wurde ich Zweiter, daher bin ich jetzt mit dem Sieg natürlich sehr glücklich", sagte der Student der TU Berlin.

Die Vereinswertung gewann wie im Vorjahr der USC Viadrina vor Motor Eberswalde und dem KSC Berlin.