Gelungenes Trainingslager

Udo Plate

Neuhardenberg (MOZ) Die Zeltstadt, mit Schlaf-, Versorgungs- und Technikzelten unter den Bäumen und ein wahres Meer von Pylonen sowie vier Karts lassen es erahnen – hier haben sich ehrgeizige Motorsportler nebst Trainer und Betreuer für einige Zeit eingerichtet. Der gesamte Tross der Kartslalomfahrer des MC Seelow hatte sich zum alljährlichen Trainingslager für vier Tage auf dem Gelände des Neuhardenberger Flugplatzes eingefunden.

Auf der vorhandenen, großzügigen Betonfläche hatten die Verantwortlichen neben dem berühmten Kreisel, Ecken und weitere Hindernisse jeweils als Teilübungen aufgebaut. "Wir nutzen die Sommerpause in den großen Ferien, um nochmals detailliert und intensiv am Feinschliff des Nachwuchses für den weiteren Saisonverlauf zu arbeiten. Und da gibt es bei allem fraglos vorhandenen Talent bei unseren Akteuren noch reichlich, was es zu verbessern gilt", weiß Ralf Wiemprecht, der umtriebige Jugendwart des veranstaltenden MC Seelow, nur zu genau, dass eben die Übung den Meister macht. Eben deshalb wird ganz exakt hingeschaut und sich für jeden einzelnen Fahrer genügend Zeit genommen, um die Fehlerquellen genauestens zu analysieren und im besten Fall gleich eine Lösung für das vorhandene Problem parat zu haben.

Mittendrin in der verschworenen Seelower Kartslalom-Gemeinschaft: Gern gesehene Gäste aus Berlin vom befreundeten MC Nord. Eigens aus Charlottenburg angereist sind Matti und Laurenz mit ihren Eltern Jana und Mike Vater. "Wir sind bereits zum zweiten Mal bei den Seelowern mit von der Partie. Es macht einfach Spaß und dieses Trainingslager ist ein echter Intensivkurs für die Kinder. Hier wird ihnen in erster Linie sportliche Fahrpraxis geboten und zudem das Miteinander groß geschrieben", führte Jana Vater aus, während ihr jüngster Filius sich mit dem Kart unter den Augen von Ralf Wiemprecht immer wieder im Kreisel ausprobierte. Das Spiel mit dem Gaspedal wollte beim Hauptstädter einfach nicht richtig klappen und dementsprechend purzelten fuhr er die Pylonen rund über Kopf. Prompt gab es für Matti Vater eine Privataudienz bei Ralf Wiemprecht.

Das nicht immer ganz einfache Spiel zwischen Fuß und Gaspedal, im Speziellen im wahrlich nicht einfach zu befahrenden Kreisel, stand bei dem Gespräch unter vier Augen im Fokus. Damit nicht genug: Per Hand wurde der gasgebende Fuß auf die anstehenden Aufgaben eingestimmt. Und das mit Erfolg – gleich in der nächsten Runde blieben bei Matti die Pylonen unberührt. "Diese individuelle Betreuung trägt fast immer umgehend Früchte bei den Fahrern", freute sich Wiemprecht über die fehlerfreie Runde.