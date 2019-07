Adler fliegen vorne mit

red

Villach Überaus erfolgreich beendete Trainer Stefan Wiedmann mit seinen beiden Schützlingen Max Unglaube und Moritz Terei vom Wintersportverein die Trainingswoche im Elite-Camp des Deutschen Skiverbandes im österreichischen Villach. Beim internen Vergleichswettbewerb belegte Max Unglaube in seiner Altersklasse den guten zweiten Platz. Moritz Terei entschied das Springen in seiner Altersklasse zu seinen Gunsten. Damit sicherten sich beide Bad Freienwalder Springer einen Startplatz beim internationalen Wettkampf in Niederbayern. Die besten drei Springer des Wettbewerbs in Rastbüchel qualifizieren sich für den eine Woche später in Hinterzarten stattfindenden Jugend Grand Prix.