Fan-Liebling zurück in Fürstenwalde

Mitsch Rieckmann

Fürstenwalde Als Probespieler hatte er zuletzt schon mitgewirkt, mittlerweile ist auch der Vertrag unterschrieben: Darryl Julian Geurts ist wieder ein Fürstenwalder. Der vor knapp zwei Wochen 25 Jahre alt gewordene schnelle Außenbahnspieler war 2006 aus der Jugend des FSV Union zum damaligen Frankfurter FC Viktoria und zwei Jahre später zu Energie Cottbus gewechselt.

Nach einem Gastspiel bei Hol-stein Kiel kehrte er 2014 zum ersten Mal zu den Domstädtern zurück, hatte in seiner zweiten Saison mit elf Toren in 28 Spielen großen Anteil am Meistertitel in der Oberliga Nord und dem Aufstieg in die 4. Liga. Dort traf Geurts bei 29 Einsätzen sogar zwölfmal, avancierte spätestens da zum Publikumsliebling.

Wechsel in die alte Heimat

Dennoch verließ er den Verein, um beim SC Paderborn sein Glück zu probieren, kam beim Drittligisten aber nicht über drei Kurzeinsätze hinaus. In der vergangenen Saison lief der Linksfuß für den FC Rot-Weiß Erfurt in der Regionalliga auf (22 Spiele, 3 Tore). Im Sommer wollte er zunächst zu Absteiger VfR Aalen in die Regionalliga Südwest wechseln – dann aber siegte das Heimweh.

"Wir freuen uns natürlich, dass Darryl zurück, die Bindung an Fürstenwalde immer noch da ist", sagt Mitsch Rieckmann, Pressesprecher des FSV Union.