Mit Spaß und Erlebnissen punkten

Dirk Schaal

Eberswalde (MOZ) Nachwuchssuche ist bei den Sportvereinen der Region eine wichtige Sache und wird immer schwieriger. Einige Vereine stellen sich in den Schulen vor und bieten Arbeitsgemeinschaften an. Andere wiederum harren der Dinge, die da kommen mögen. Spaß soll es den Nachwuchs­­sportlern machen, wenn sie bei den Vereinen bleiben wollen. Diese sind dann ordentlich gefordert, um das Interesse zu wecken.

Darauf setzen auch die Kanuten von Stahl Finow, die sich schon seit Jahren etwas Besonderes einfallen lassen: ein Feriencamp auf dem Vereinsgelände am Werbellinsee. Eingeladen sind schon tätige Nachwuchskanuten, aber auch Kinder, die noch nichts mit diesem Sport zu tun hatten. "In diesem Jahr sind 25 Kinder von sieben bis elf Jahren dabei", erklärte Camp-Leiter Florian Liebich. Weitere ausgebildete Übungsleiter und Finows Kanutrainer Veit Bessel sorgen sich eine Woche lang um den Nachwuchs. Dabei stehen Erholung und sportlicher Teil in einem gesunden Verhältnis.

Jeden Tag geht es raus aufs Wasser zur Paddeltour zu verschiedenen Zielen. Dabei übernehmen oft die Jungkanuten das Kommando – zeigen den Neulingen die richtige Position und Haltung beim Paddeln. "Da haben dann beide etwas davon. Unsere jungen Vereinsmitglieder können glänzen und ihr Wissen weitergeben und die Gäste nehmen das Angebot von Gleichaltrigen gern an", erklärte Veit Bessel.

Wie viele Neuzugänge die Stahl-Kanuten nach dem Feriencamp begrüßen können, ist die eine Sache. Aber vielen Kindern haben sie ihren Sport mit viel Spaß und Erlebnissen ein ganzes Stück nähergebracht.