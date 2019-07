Blick zurück in die Straßenbahn-Vergangenheit

Joachim Eggers

Schöneiche (MOZ) Stimmt jedes Detail? Kritisch überprüft Graffiti-Künstler Steven Karlstedt sein Werk anhand einer Vorlage. Der Köpenicker ist derzeit damit beschäftigt, ein Trafo-Häuschen des Stromversorgers Edis an der Schöneicher Dorfaue mit einer Abbildung zu schmücken, die einen alten Zug der Schöneicher Straßenbahn zeigt. Die Motive werden mit dem Auftraggeber abgestimmt, im Schöneicher Fall ist es nach Karlstedts Angaben noch recht kurzfristig zu einer Änderung gekommen. Der Künstler arbeitet mit deckenden Acrylfarben, die UV-beständig sind. Er ist nach eigenen Angaben häufig im Auftrag der Edis tätig und hat zuletzt ein ähnliches Objekt an der Buchhorster Straße in Erkner neu gestaltet.