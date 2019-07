Schützen zielen auf Zaun-Bau

Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Rolltore, eine Belüftungsanlage, Technik und ein Zaun trennen Dirk Zurakowski noch von der Erfüllung seines Traumes: das erste Training im wiedererrichten Freiluft-Schießstand. Im Sommer 2013 war die Anlage auf dem Gelände der Schützengilde Fürstenwalde an der Buchholzer Chaussee durch Brandstiftung niedergebrannt; zwei Jahre später begannen die Mitglieder mit dem Wiederaufbau.

Gut eine halbe Million Euro – von Versicherung, Stadt, Sponsoren und Spendern – steckt in dem nun fast fertigen Schießstand. Auf den letzten Metern wirbt Vereinschef Zurakowski noch einmal um finanzielle Unterstützung: Die Anlage muss aus Sicherheitsgründen umzäunt werden; benötigt, sagt Zurakowski, würden 200 Meter Doppelstabzaun. 7500 Euro hat er beim Bürgerbudget 2020 angemeldet. "Dafür bekomme ich zwar nur 60 Meter Zaun, aber die anderen wollen ja auch was abhaben", sagt der Vereinschef.

81 Vorschläge werden geprüft

80 000 Euro umfasst auch in diesem Jahr das Budget, dass die Stadt für Projekte von Fürstenwaldern zur Verfügung stellt. Bis 30. Juni sind 81 Vorschläge in der Verwaltung eingegangen – deutlich weniger als im Vorjahr: Um das Bürgerbudget 2019 bewarben sich 105 Vorschläge, 81 gingen tatsächlich ins Rennen. "Das hat bei der Abstimmung viele überfordert", sagt Jens Mörsel, der im Rathaus für Bürgerbeteiligung zuständig ist. Wenn für die Periode 2020 nach Prüfung der Vorschläge durch die Verwaltung 65 übrig blieben, sei das ausreichend. Zudem, so Mörsel weiter, sei 2019 in der Statistik des Bürgerbudgets ein Ausreißer: Für 2016 wurden 53, 2017 89 und 2018 nur 77 Vorschläge eingereicht. "Die Zulassungsquote ist gestiegen, das spricht für die Qualität der Einreichungen", sagt Mörsel. Gut drei Viertel von ihnen schaffte es im vergangenen Jahr in die Abstimmung.

Der Vorschlag für das Bürgerbudget 2020, freilaufende Katzen zu kastrieren, wird der Prüfung durch die Fachgruppe Öffentliche Ordnung wohl nicht standhalten. 1000 Euro stelle die Stadt freiwillig dem Tierschutzverein Fürstenwalde für die Erfüllung dieser Aufgabe jährlich zur Verfügung, heißt es aus dem Ordnungsamt. Darüber hinaus tätig werden müsse es erst, wenn wildlebende Katzen zur Gefahr würden. Ebenso wenig erfolgversprechend sind Vorschläge für Rad- und Fußwege, etwa entlang der Langewahler Straße. "Sie sind jetzt laut Satzung ausgeschlossen, weil sie keine abgeschlossene Maßnahme darstellen", erklärt Mörsel.

Vorschläge aus der Mitte der Ortsbeiräte sind in diesem Jahr nicht angemeldet. "Für Heideland wurde die Anschaffung eines Klettergerüsts vorgeschlagen", so der Verwaltungsmitarbeiter. Einreicher ist Andreas Pfeiffer, der sich im vergangenen Jahr erfolgreich für die Weiterführung des Rad- und Fußweges am Friesenstadion eingesetzt hat. Ein Drittel der Einreicher ist Mörsel aus den Vorjahren bekannt. "Jetzt geht es los", sagt er, "dass ehemals Erfolgreiche nach dreijähriger Sperre zum zweiten Mal Vorschläge machen." Dazu gehören der Ruderclub, der 2016 einen neuen Steg bekommen hat und sich erneut um einen Steg-Bau bemüht, und auch die Schützengilde, der das Bürgerbudget im selben Jahr ein neues Dach für die Luftgewehrhalle ermöglicht hat.

Am 28. August entscheidet der Ausschuss für Haushaltsüberwachung und Bürgerbudget formal über die Zulassung der eingereichten Vorschläge. Abstimmen dürfen Fürstenwalder ab 14 Jahre dann nicht nur am 29. September im Alten Rathaus, sondern auch an zwei Terminen in den Wochen zuvor in der Verwaltung. Die Zeiten werden noch bekannt gegeben.