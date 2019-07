Schutz gegen Austrocknung

Kerstin Unger

Angermünde (MOZ) Rund 300 junge Bäume hat die Straßenmeisterei Angermünde des Landesbetriebs Straßenwesen in den vergangenen Tagen vor der Trockenheit gerettet. Sie bekamen einen Gießsack mit Reißverschluss, der 75 Liter Wasser aufnehmen kann. Über acht bis zehn Stunden wird das Wasser allmählich an die Wurzeln abgegeben und versickert auf diese Weise nicht sofort im ausgetrockneten Erdreich. Zu sehen ist die zielgerichtete Bewässerungsart unter anderem an der L 284 zwischen Felchow und Flemsdorf.

"Diese Gießsäcke gibt es bereits in Städten mit mehr als 150 Bäumen. Nach der Dürre im vorigen Jahr und der Trockenheit auch in diesem Sommer wieder, wollten wir das ausprobieren", sagt Mark Hieronimus, technischer Sachbearbeiter der Straßenmeisterei. An den Straßen wurden immer wieder trockene Bäume festgestellt. Jetzt müssen bei der Wässerung nur die Reißverschlüsse geöffnet und die Säcke mit dem Schlauch nachgefüllt werden. Im Herbst werden sie abgenommen, gesäubert und fürs nächste Jahr bereitgehalten.