Unzufrieden mit Wahl des Ortsvorstehers

Eva-Martina Weyer

Gartz (MOZ) Die Arbeit des neuen Ortsbeirates von Gartz ist gleich zu Anfang von Aufruhr überschattet. Der ehemalige Bürgermeister der Stadt, Burkhard Fleischmann, ist auf der ersten Sitzung zum Ortsvorsteher gewählt worden. Bei der Kommunalwahl hatte er273 Stimmen erhalten. Seine Herausforderin Inge Ballenthin aber 399 Stimmen. Sie ist jetzt Bürgermeisterin der Oderstadt und hätte nach Auffassung mancher Einwohner auch Ortsvorsteherin sein müssen.

"Es gehört zu den demokratischen Gepflogenheiten, den Wählerwillen zu akzeptieren", meinen Gartzer. Wer die meisten Stimmen habe, gehöre an die Spitze. Doch die vier anderen Mitglieder des Ortsbeirates haben anders entschieden. Nun ist das nicht gesetzeswidrig. Aber ein Geschmäckle hat’s doch. Die Wahl wirkte auf manchen wie ein abgekartetes Spiel. Der Gartzer Einwohner Frank Piwodda hat das befürchtet. Er spricht vom Missbrauch des Wählervertrauens. Manche Zuhörer in der konstituierenden Sitzung des Ortsbeirates staunten: Im Wahlkampf hatten sich Burkhard Fleischmann und Christian Tkocz noch unschöne Wortgefechte geliefert. Ausgerechnet Christian Tkocz hat jetzt für Burkhard Fleischmann als Ortsvorsteher gestimmt und ihm einen Blumenstrauß überreicht.

Heimatblatt eingestellt

Aus Protest gegen die Wahl des Ortsvorsehers hat Frank Piwodda das Erscheinen der Gartzer Stadtzeitung "Hauptsache" eingestellt. Piwodda hat dieses Heimatblatt, das alle 14 Tage erschien, gegründet. Sechseinhalb Jahre war er Redakteur und Fotograf in einer Person für Beiträge aus Geschichte und Gegenwart von Gartz und Umgebung. Der Herausgeber der "Hauptsache", Steinmetz und Bestatter Thomas Busch, bedauert den Schritt von Frank Piwodda. Ein neues Nachrichtenblatt wird es so schnell nicht geben.

Auch Bürgermeisterin Inge Ballenthin findet es schade, dass die "Hauptsache" eingestellt ist. "Sie hat die Kommunikation in Gartz befördert", sagt Inge Ballenthin. Sie ist als ehrenamtliche Bürgermeisterin Vorsitzende der neuen Stadtverordnetenversammlung von Gartz, die mit ihr 15 Abgeordnete hat. Sie freue sich auf die neuen Aufgaben und wolle sich auf die Sacharbeit konzentrieren, sagt sie. Dabei wisse sie ihre Stellvertreterin Elisa Ludwig an ihrer Seite, die die Gartzer Spielplatzinitiative mitgegründet hat. Beide Frauen wollen den Spielplatzbau vorantreiben. Baubeginn soll 2020 sein.

Die neue weibliche Führungsspitze von Gartz kommt mit frischen Ideen daher oder holt Bewährtes wieder auf die Tagesordnung. So gibt die Bürgermeisterin am 27. Juli im Rathaus einen Empfang für die Kinder- und Jugendmannschaften von Blau-Weiß Gartz. "Sie haben in dieser Saison ganz außergewöhnlich viele Meistertitel errungen. Das will ich anerkennen", begründet Inge Ballenthin. Außerdem sollen künftig reihum die Sitzungen der Stadtverordneten jeweils in den Ortsteilen Geesow, Gartz, Hohenreinkendorf und Friedrichsthal stattfinden. Das ist in den Orten auf Zustimmung gestoßen. Wenn möglich sollen sogar Ortsrundgänge vor den Sitzungen stattfinden. "Die nächste SVV-Sitzung findet am 19. September in Friedrichsthal statt. Es ist gut, wenn die Abgeordneten in die Ortsteile kommen und sehen, wo der Schuh drückt", sagt Ortsvorsteherin Angelika Hampel.

In den vier Ortsteilen von Gartz gibt es folgende Ortsvorsteher: Gartz/Burkhard Fleischmann, Geesow/Gudrund Funk, Hohenreinkendorf/Gernot Wedewardt, Friedrichsthal/Angelika Hampel.