Junge Gäste aus der Ukraine

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Die Strausberger Kinder- und Jugendfeuerwehr "Florian" hatte am Wochenende zehn junge ukrainische Gäste aus dem Ferienlager der Freiwilligen Feuerwehr von Debno in Sosny, einem Ortsteil von Witnica, zu Besuch. In Begleitung des Vorsitzenden des Kreisfeuerwehrverbandes Mysliborz, Tadeus Nowak, der auch Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Debno ist, sowie zwei ukrainischer Lehrerinnen kamen die Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 17 Jahren von dort zu Besuch nach Strausberg. Hier wurden sie von den Kameraden Wilhelm Piskol und Wojtek Legieza begrüßt. Zunächst zeigten die Strausberger ihr Gerätehaus und die Technik. Dann unternahmen sie gemeinsam eine Stadtrundfahrt durch Strausberg, machten Station an der Fähre, in der Altstadt und am Bahnhof in Vorstadt. Mit Kleinbus und Pkw ging es schließlich nach Hönow und von dort mit der U 5 zum Alexanderplatz. Im Stadtzentrum übernahm Wilhelm Piskol die Führung zum Fernsehturm und durch das Nikolaiviertel. Weiter ging die Gruppe vorbei am fast fertigen Schloss, dem Humboldtforum, zum Berliner Dom und zur Neuen Wache Unter den Linden. Das Brandenburger Tor wollten alle Jugendlichen sehen. Dort, in der Nähe des Reichstages, spendierten die Gastgeber allen eine Currywurst mit Pommes. Da störte der Regen nicht mehr. "Wenn schon Berlin, dann richtig", schmunzelte Wilhelm Piskol. Ihm und Wojtek Legieza dankten die jungen Kameraden herzlich.