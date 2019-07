Strippen ziehen fürs Internet

Joachim Eggers

Erkner (MOZ) Die dicken Kabel hängen überall von der Decke, laufen an den Wänden entlang, gehen durch Decken. Sie bringen das Internet in die Morus-Oberschule in Erkner, in einer ganz anderen Qualität als bisher. Der Landkreis Oder-Spree nutzt die Sommerferien, um das Haus am Hohenbinder Weg zu modernisieren.

Matthias Wagner ist Elektrotechniker der Firma Kraatz aus Wendisch Rietz. Er schaut in einem Schülerarbeitsraum im zweiten Obergeschoss auf eine Skizze, nimmt die nahezu fingerdicken orangenen Kabelbündel und zieht sie in einen weißen Kunststoffkanal, der horizontal an der Wand montiert ist. Alle paar Meter bringt Wagner dort eine Kabeldose an. Fünf sollen es für diesen Raum insgesamt sein, zwei Rechner können an jede Dose. Wenn es mehr werden sollten, müssten die Leitungen verstärkt werden, sagt Wagner. Wenn er seine Kabel eingezogen und die Dosen montiert hat, werden die Kunststoffkanäle, die 13 Zentimeter hoch und 7 Zentimeter tief sind, mit einer Abdeckung verschlossen.

Es sind die Metall-Bestandteile in den Wänden des DDR-Typenbaus, die eine Lösung per W-Lan, also ohne Verkabelung, verhindern. Die Funksignale gehen nicht durch die Wände und Decken. Damit die Kabel überall hinkommen, musste eine spezielle Firma drei Tage lang Kernbohrungen vornehmen. Die Möbel, die in den Räumen stehen geblieben sind, wurden großzügig mit Plastikplanen abgedeckt.

Der Landkreis nimmt nach Auskunft von Carmen Diener, Sachgebietsleiterin im Amt für Gebäudemanagement, 92 000 Euro in die Hand. 27 Unterrichts- und Fachräume, acht Vorbereitungs- und fünf Verwaltungsräume erhalten damit eine strukturierte Datenverkabelung, teilt der Landkreis mit; im gleichen Schritt wird das Stromnetz für diese Maßnahme erneuert und erweitert. Ziel der Maßnahme ist es, dass jeder Raum mit einem Computer mit Internetanbindung ausgestattet werden kann. Nach Abschluss der Arbeiten bis zum Ferienende können die PCs auch zentral verwaltet und gewartet werden. Dann muss kein Techniker noch zu jedem Gerät laufen, um Updates und Software aufzuspielen.

In einem zweiten Schritt soll jeder Unterrichts- und Fachraum mit Beamern und interaktiven Displays ausgestattet werden. Die Arbeiten werden in Abstimmung mit der Schulleitung in den Herbstferien beendet.

Abitur in 13 Jahren

Dabei ist die langfristige Zukunft des Gebäudes unklar. Denn der Landkreis will aus dem Standort eine Gesamtschule machen; das hieße, dass die Schüler dort in13 Jahren das Abitur erwerben können. Ob dieses Ziel mit dem alten Gebäude zu verwirklichen ist, steht zumindest in Frage. Wiederholt war schon die Rede von einem Neubau, entschieden ist indes nichts. Und weil diese Entscheidungen auch noch einige Jahre in Anspruch nehmen werden, handelt der Kreis schon mal. Ähnlich ist es übrigens an der Regine-Hildebrandt-Schule in der Ahornallee, wo in den Ferien Maler-, Bodenbelags und Pflasterarbeiten stattfinden. Dabei gilt der Standort als unsanierbar.